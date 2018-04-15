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Навку прилюдно довели до слез

Татьяна Навка. Фото: GLOBAL LOOK press/Semen Likhodeev
Спортсменка Татьяна Навка с размахом отметила день рождение в модном столичном ресторане. Без слез не обошлось.

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На празднике было множество гостей. Вручить подарки жене пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова собрались друзья и родственники. Среди них: певица Жасмин, Кристина Орбакайте, Елена Север, Анастасия Заворотнюк, Алика Смехова, и многие другие.

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Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Особенным оказалось поздравление от старшей дочери Навки Александры. Она исполнила для мамы песню. Спортсменка не смогла сдержать слез.

Она поделилась трогательным моментом с подписчиками в социальной сети Instagram. Навка обнимала дочь и украдкой смахивала слезы, предает Starhit.

Младшая дочь Надежда тоже порадовала ее поздравлением. Она прочитала для мамы стихотворение. Навка похвасталась талантами девочки на своей странице в Instagram. 

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Подписчики были восхищены трогательным роликом. "Надюша прекрасна!" – написал один из комментаторов. "Как похожа на маму! Умница, красавица!" – отметил другой.

Напомним, спортсменке исполнилось 43 года. С 2015 года Навка состоит в браке в представителем Кремля Дмитрием Песковым.

Автор: Евгений Мышко15 апреля 2018, 14:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет

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