Красавица Навка заработала в разы больше мужа

Эксклюзив Интервью Пресняков закричал из-за странного звонка Пугачевой Сладкий Козловский впервые откровенно о гомосексуализме Дом-2

Выбор читателей

Бузова сделала официальное заявление о беременности
Сбежавшая в США Собчак подогрела слухи о разрыве с мужем
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
В старушке в инвалидном кресле не узнали красавицу Пьеху
партнеры
Пятница 13 апреля
Лента новостей
21:52
Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
21:26
Завравшиеся в деле Скрипаля британцы договорились до нелепостей
21:22
Депутаты не скупятся на благотворительность
21:15
Закрутившей роман Максаковой грозит опасность
20:43
В Мюнхене схватили пожилую россиянку на инвалидной коляске
20:38
Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО
20:28
Спасение пассажира московского метро попало на видео
19:52
Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"
19:52
Собянин взял домой питомца из приюта для собак
19:39
В Калининградской области за вырубку леса задержали полицейского
19:27
В аварии под Вологдой погибли семь человек
18:59
Раскрыт коварный план США в Сирии
18:37
Жители Подмосковья испугались пожара в ТЦ (видео)
18:10
США получат по заслугам за антироссийские санкции
18:00
США после оплеухи от России заговорили об отмене санкций
17:57
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
17:43
В Италии откопали могилу древнего киборга
17:29
Агрессивный Трамп загнал США в тупик
16:57
В "ЕР" начались дебаты участников внутрипартийных праймериз
16:49
Американские лекарства останутся в российских аптеках
16:38
Совет на выходные
16:20
В могиле погибшего на перевале Дятлова нашли неизвестное тело
16:10
Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
16:08
Мэй вытерла ноги о зазнавшегося Порошенко
16:04
Отбой тревоги: россиянам пообещали вдоволь алкоголя
15:42
"Аэрофлот" опроверг информацию об отмене полетов в США
15:40
Студент МГИМО выбросил однокурсницу с четвертого этажа (видео)
15:18
Трамп взял за горло нечистого на руку Порошенко
15:13
Странному Дюжеву предрекли забвение после скандала
14:58
Инфекция Табакова убивает Миткову
14:53
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
14:52
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
14:43
Народ взвыл от "ребенка" Дианы Шурыгиной
14:27
Хабенский и Малахов вдохновят на новые свершения
14:16
Как Россия ответит на хамское поведение США
14:14
Тарасова – рыдающему Ягудину: Мы оказались в тяжелой ситуации
14:11
В России могут запретить iPhone
13:57
Лавров врезал воинствующему Трампу
13:54
Убитая горем Поплавская сделала важное заявление
13:50
Сильно похудевшая Чехова восхитила поклонников
13:43
Создатель "Новичка" объяснил внезапное выздоровление Скрипалей
13:33
Названа безопасная доза алкоголя
13:25
Сладкий красавчик Козловский впервые рассказал о гомосексуализме
12:57
Карибское гражданство: Сент-Китс и Невис открыл новый фонд со сниженным взносом
12:50
Где талия: у Барановской заподозрили беременность
12:50
Пресняков закричал из-за странного звонка Пугачевой
12:38
Главные скидки апреля в интернет-магазинах
12:37
Ученые предупредили о глобальной катастрофе
12:36
Раскрыта неожиданная причина ранней смерти
12:30
Главные события Москвы с 13 по 19 апреля
12:27
Самодур Трамп влюблен в Путина
12:24
Биткоин резко подскочил в цене
12:19
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
11:58
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась
11:47
К чему снится платье
11:45
У Стриженовой родился сын
11:34
В России заблокировали Telegram
11:20
Такшина о воссоединении с Антипенко: Мы снова семья
11:18
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
10:52
Водяновой сообщили о смерти особенной сестры
10:42
Ее держат насильно: сестра откровенно о пленнице Скрипаль
10:38
Доход от криптовалют обложат налогом
10:08
Московская кредитная организация лишилась лицензии
10:02
Ведущую Первого канала пристыдили за "голое" фото в поле
09:53
Николай Фоменко: Когда дети поймут, что надо звонить, со мной не будет связи
09:47
В Госдуме готов ответ на антироссийскую политику Запада
09:33
Модель изменила цвет глаз и потеряла зрение
09:25
Захарову возмутила абсурдная идея выгнать Россию из Совбеза
09:12
ЦБ лишил лицензии Конфидэнс Банк
09:00
Порошенко ударил Путина по самому больному
08:54
Застрявший в заднем проходе москвича пульт озадачил медиков
08:46
Полураздетая Вера Брежнева опозорилась на концерте
08:35
В Балтийском море упал вертолет
08:33
Известный актер внезапно умер в 35 лет
08:21
Скрипаль впала в истерику из-за пропавшего жениха
08:13
У Трампа нашли внебрачного ребенка от домработницы
08:12
В Подмосковье обрушилась стена общежития
08:00
Ситуация в Сирии. Online
22:12
Малахова распяли за вакханалию с мертвецами
22:10
В Барселоне грузовик влетел в толпу пешеходов
22:01
Ждать ли начала бойни в Сирии в пятницу 13-го
21:53
Американцев поймали на нарушениях в ООН из-за Сирии
21:49
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
21:28
Директор ЦРУ похвастался убийством "сотен русских" в Сирии
21:25
Макаревича умоляют лечиться
21:02
Зачем Трамп развязал фейковую войну в Twitter
20:52
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
20:52
Безумные регионы: спецслужбы взяли штурмом ростовский цирк
20:39
Ожидание войны и слабая надежда: Эксперты оценили обострение в Сирии
20:16
Почему "ЕР" выступает за открытые праймериз
20:06
Попавший в больницу Панкратов-Черный рассказал о лечении
20:03
Как живет 82-летняя вдова Юрия Гагарина
19:51
Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал
19:42
"Единая Россия" проведет конференцию по обновлению
19:36
После тяжелой операции Зюганов очутился в реанимации
19:29
Пожар у московского кинотеатра попал на видео
19:14
Полиция подбирает кару "мажору в переходе"
19:04
Больная раком певица спела на модном показе
18:57
США вынесли суровый приговор Сирии
18:30
Медведева заставила говорить о своей свадьбе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Медики откачивают Джигарханяна после подлого нападения Первого канала
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Пришедшая мириться Фриске получила жесткий ответ от Шепелева
Близкий друг: "Гомосексуальность добавила обаяния Меньшикову"
Фото объятий счастливой Цымбалюк-Романовской с известным певцом вызвало фурор
Пугачеву гонят из России из-за скандала с Козловским
Шоу-бизнес

Красавица Навка заработала в разы больше мужа

Татьяна Навка. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
На официальном сайте Кремля появились сведения об имуществе, доходах и расходах главы государства, работников Администрации Президента и членов их семей. В этом списке можно найти пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова и его супругу Татьяну Навку.
прочитано 693 раза

Выяснилось, что хрупкая фигуристка Татьяна получает в 14 раз больше высокопоставленного супруга. За 2017 год спортсменка заработала более 200 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ

43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет

Обворожительная Навка поделилась секретом своей красоты

 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Татьяна обладает несколькими квартирами, одна из которых находится в США, двумя земельными участками и двумя жилыми домами. Также супруга Пескова задекларировала пять транспортных средств: два Мерседеса, Лексус и мотовездеход Ямаха.

Примечательно, что доход Дмитрия Пескова за год составил всего 14 342 661 рубль. В движимом имуществе пресс-секретаря числятся Мерседес и снегоболотоход. У него есть две квартиры и несколько жилищных участков в гдето на территории нашей родины.

Добавим, что в прошлом году Навка представила свой авторский мюзикл на льду "Руслан и Людмила". В шоу участвуют олимпийские чемпионы и действующие финалисты международных соревнований.

В роли Руслана –  выступает пятикратный чемпион США и двукратный победитель Чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, в роли Людмилы – постановщик шоу, олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

На подготовку представления ушло больше года. В общей сложности было задействовано свыше 1500 специалистов, среди которых эксперты в области сценографии, сценической инженерии, хореографии, графического дизайна. Всего было создано более восьми тонн декораций.

К слову, доходы президента России Владимира Путина составили 18,728 миллионов рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал около 8 миллионов рублей. 

Автор: Руслана Алексеева13 апреля 2018, 21:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Навка задавила известную певицу своим шиком

567

комментарии

Политика

Хам Порошенко решился "тыкать" Путину
Раскрыт коварный план США в Сирии
США после оплеухи от России заговорили об отмене санкций
Мэй вытерла ноги о зазнавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Андреева взбесилась из-за раскрывшегося возраста
Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером
Запевшую Шурыгину заткнули на свадьбе Солнцева
Волочкова показала грудь униженному Кизякову

Проишествия

Схваченную в Мюнхене пожилую россиянку целый час допрашивала полиция
Неожиданный поворот в деле выброшенной из окна студентки МГИМО
В Москве герой-омоновец вытащил парня из-под поезда
Звезда ТНТ скоропостижно скончалась

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Гороскоп

Закрутившей роман Максаковой грозит опасность

Жизнь оперной дивы насыщена событиями
Шоу-бизнес

Николай Фоменко: Когда дети поймут, что надо звонить, со мной не будет связи

Известный шоумен дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Волочкова показала грудь униженному Кизякову

Балерина разозлила неуместным нарядом
Шоу-бизнес

Сбежавшую от мужа Собчак заподозрили во флирте с миллиардером

Поклонники жестко осадили блондинку в шоколаде

Гороскоп

Закрутившей роман Максаковой грозит опасность
Есть только один способ спасти рыжего "Иванушку"
Совет на выходные
Самодур Трамп влюблен в Путина

Фоторепортажи

Ходченкова пришла к Козловскому с декольте до пупа
43 года, а кто даст: Татьяна Навка цветет и пахнет
Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ
50-летний Киркоров нарядился в розочки

Спорт

Медведева заставила говорить о своей свадьбе
В Москве футболист попал за решетку из-за стриптизерши
Членам МОК грозит тюрьма за самую позорную для России Олимпиаду
Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь

Регионы

Безумные регионы: в Волгограде объявился свой "парфюмер"
Продавщица отлупила грабителя с ножом (видео)
Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации
Даже не искали людей: действия пожарных в "Зимней вишне" вызвали шок
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru