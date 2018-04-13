Втянутый в грязный скандал Галкин вышел из себя

Максим Галкин ответил на обвинения в адрес Аллы Пугачевой. Юморист еле сдержал гнев.

В своем Instagram артист опубликовал ролик, в котором заявил, что их с Примадонной на премьере не было. Галкин уверил зрителей, что не знал о мероприятии, и его супругу обругали незаслуженно.

"Тут нас жестко осудили в Сети за то, что мы были вчера на премьере Данилы Козловского. Мне очень хочется, чтобы журналисты, которые нас осуждают, рассказали что-нибудь о фильме. Может быть, их позвали, и они видели фильм? А то ****** полили, а мы и фильм даже не смотрели!" – негодует артист.

Судя по всему, Галкина задели претензии прессы – он заметно нервничал, записывая это послание. Сложилось впечатление, что юморист взбешен нападками СМИ и с трудом сдерживает эмоции. В заключение Максим отметил, что журналисты оторвались от реальности и рассказывают о жизни, которую он и его супруга не ведут.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 13 Апр 2018 в 12:47 PDT

Пользователи тут же отреагировали на публикацию: "Оправдание гласит о виновности. Зря! Пусть пресса болтает что хочет, а вы живите и здравствуйте", "Максим они просто вам завидуют", "А какая кому разница где вы были. вы вообще можете для себя пожить без отчета. Пусть восхищаются по разрешению", "Да ладно. Журналюги хлеб зарабатывают. Не стоит обращать внимание. Вон Трамп и Тереза много чего говорят. Всему верить что ли?", "Как мой супруг говорит, если пишут о тебе плохо, значит меня заметили и продвижение есть", "Непонятно, почему нужно осуждать, если сходили на показ. Вот Киркоров был на показе, и в восторге он (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Добавим, что Алла Пугачева была заявлена как официально подтвержденный гость мероприятия. Видимо, это и навело журналистов на мысли о ее присутствии на премьере дебютного фильма Данилы Козловского "Тренер".

Ранее в Сети муссировался скандал с нелицеприятным высказыванием Козловского о жителях нашей страны. В интервью спортивному изданию актер указал на хамство и озлобленность россиян.