Исстрадавшейся без секса Бузовой ищут холостяка на ТВ

Начинающая певица и ведущая "Дома-2" Ольга Бузова станет главной героиней нового шоу на ТНТ. Красавице будут искать холостяка.

Все подробности сотрудники телеканала держат в секрете. Известно, что новая передача станет своего рода женской копией реалити-шоу "Холостяк", которое выходит на ТНТ уже несколько лет.

Ожидается, что съемки начнутся летом. Локация для этого выбрана необычная – один их теплых уголков Европы, передает Telegram-канал Super. Отбор потенциальных женихов для Бузовой пока не стартовал, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Официально руководители телеканала ТНТ эту информацию не комментировали. Бузова не высказывалась по поводу поисков потенциального жениха.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 31 Мар 2018 в 5:19 PDT

Напомним, что личная жизнь Ольги Бузовой постоянно находится под вниманием репортеров. Ее разрыв с футболистом Дмитрием Тарасовым стал настоящей сенсацией.

Как писали Dni.Ru, Бузова утверждала, что у нее уже год не было секса. Тем не менее, похоже, что певица не отчаивается и находится в активном поиске партнера.

Одно время за ней пытался приударить участник шоу "Дом-2" Роман Гриценко. Исполнительница его старания по достоинству не оценила: отношения не сложились.