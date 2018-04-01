Похорошевшей Пугачевой крепко досталось в "потасовке"

Кристина Орбакайте устроила настоящий праздник для своей дочери Клавдии. Помимо детей, в центре внимания оказалась и королева эстрады Алла Пугачева.

Знаменитая певица оказалась в центре настоящей детской "потасовки". Мальчики и девочки закидывали друг друга разноцветной бумагой. Досталось и Пугачевой.

"Вчера здорово повеселились с друзьями на дне рождения Клавы. Я как мог отвлекал внимание (и бумажный огонь) друзей на себя , но Алле Борисовне тоже досталось немало (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим .ред.)", – пишет оператор, отвечавший за съемку праздника. Ролик с праздника был опубликован в Instagram.

Публикация от rr_photo (@rr_photo) 31 Мар 2018 в 12:35 PDT

Вечер прошел с королевским размахом. Судя по всему, темой вечера стали принцессы сказочного мира Disney. Детей и взрослых развлекала целая команда профессиональных аниматоров.

Роль особ королевских кровей досталась, конечно же, детям. Помимо Клавдии, на праздники веселились Лиза и Гарри Галкины, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы, а также дочка Жасмин Маргарита Шор.

Публикация от Маргарита Шор �� Margarita Shor (@margaritashor) 30 Мар 2018 в 11:01 PDT

Привлекли внимание пользователей Сети не только дети. Многие обратили внимание на то, как хорошо выглядит Пугачева. Трудно представить, что королеве российской эстрады уже 68 лет.