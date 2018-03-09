Обрюзгший Серов вызвал отвращение
Больше всего претензий у зрителей было к внешнему виду исполнителя. Он вышел на сцену с джинсах, которые, кажется, не подходили ему по размеру.
Обрюзгшее тело тоже не добавляло шарма. В итоге встреча с кумиром, которую с нетерпением ждали сотни ростовчанок, стала полным разочарованием, передает портал privet-rostov.ru.
"Нужно что-то делать! Надо чтобы костюмчик сидел как надо, по-королевский, ни меньше", – пишет один из комментаторов. Другой отвечает ему, что голос Серова перекрывает все изъяны.
Примечательно, что многие действительно предпочли не обращать внимание на внешний вид певца. Поклонники его творчества считают, что главное – безупречное исполнение любимых хитов.
"Столько энергии , зарядилась на весь год. Александр, какой же Вы талантливый, открытый и позитивный", – восхищается фанат. "Что значит человек легенда, браво маэстро!" – вторит ему другой.
Странное видео появилось в аккаунте в Instagram актера
Певица описала избранника, который может претендовать на ее сердце
Жуткие изменения внешности потрясли бывшую участницу телестройки
Праздничный концерт разочаровал фанаток