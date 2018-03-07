Новые подробности любовной истории больного Караченцова

Эксклюзив Интервью Наркоман убил мать Элины Мазур Съемки "Дектора лжи" окончились дракой Дом-2

Выбор читателей

Борющаяся с ВИЧ Брежнева сделала важное заявление
Певица Пелагея о разводе с мужем и проститутках
Праздник дизайнера Зайцева обернулся скандалом
Яковлева выгораживает покалеченного сына-фрика
Пенсионерка Пугачева заработала за полчаса 8 миллионов
Коварный план Джигарханяна провалился
партнеры
Среда 7 марта
Лента новостей
21:58
Что нужно знать о фильме "Девчата"
21:31
Умер знаменитый диктатор
20:42
Киев мелко мстит за поражение в газовой войне
20:10
Безумные регионы: семиклассники устроили погром на кладбище под Нижним Тагилом
19:53
Москвич получил удар ножом в шею во время дерзкого налета
19:20
К чему снятся похороны
19:12
Поцелуй Путина: Что известно о прекрасной незнакомке президента
18:43
Обиженная на Россию Ахеджакова получила предупреждение
18:13
Как все успеть
17:54
Предвыборный позор Собчак
17:33
Назван самый опасный город мира
17:18
Раскрыта польза сходства ребенка с отцом
17:13
Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума
17:03
Захарова мощно приложила униженную Собчак
17:01
Переписка пользователей "ВКонтакте" стала доступной всем
16:40
Директор DJ Грува жестоко расправился с тещей
16:28
Россия щедро наградила олимпийских призеров после триумфа в Пхенчхане
16:26
Гигантская питониха съела кота (видео)
16:18
Кто раздувает скандал вокруг депутата Слуцкого
16:04
Эксперты обсудят уголовные и административные стороны деятельности ЦБ
16:01
Для милых дам: что подарить на 8 Марта
15:56
В Самаре бизнесвумен рассмешила Путина (видео)
15:31
Москвичка таинственно исчезла после общения с приставами
15:29
Встреча Путина с медведем попала на видео
15:21
Красавицы показали Путину свои булки и сладости
14:50
Поклонская разоблачила лебезящую перед Украиной Собчак
14:21
Российские звезды записали гимн команды Путина
14:20
Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду (видео)
14:02
Уникальная вакцина полностью уничтожила рак
14:00
Известная актриса потеряла ребенка
13:52
В Чечне разбился вертолет
13:46
Рецепт безглютенового крамбла
13:46
Подмосковная компания доказала соблюдение экологических требований
13:46
Боксер Федор Чудинов стал доверенным лицом Владимира Путина
13:44
Пенсионер притворился котом и был убит братом
13:39
Эрнст столкнул лбами Цымбалюк-Романовскую с бывшей товаркой
13:35
Вдова Марьянова: Муж называл меня "страшко"
13:24
Под Москвой четверо мигрантов угнали иномарку за 3,5 млн
13:24
Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп
13:23
Урки увезли рыдающую Буланову в лес
13:08
Собянин поддержал идею врачей разработать стратегию развития здравоохранения
12:56
95-летний Этуш выматерился из-за новорожденной дочки Виторгана
12:37
Синоптики пригрозили России глобальными катастрофами
12:22
Россиянин зарубил пасынка и спрятал тело на балконе
12:18
Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской
12:13
5 доводов стать лучшей версией себя
11:58
США нагло обманули Путина
11:45
Хилькевич о встречах с похотливыми мужчинами за деньги
11:34
Военный пенсионер открыл стрельбу в отеле под Москвой и умер
11:29
Соловьев объяснил хаос во время дебатов на ТВ
11:19
Народ пришел в восторг от сына-красавца Лазарева
11:13
Шепелеву запретили эфир после избиения Цымбалюк-Романовской
11:00
Россиянка зарезала любовника и пыталась оживить его пластырем
10:57
Топ-6 книг о женщинах и для женщин
10:55
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
10:50
Россиян предупредили об опасной эпидемии
10:47
Во Франции показали голую Ангелу Меркель
10:38
Жена-пенсионерка осчастливила Виторгана: стоит ли рожать после 50
10:30
Раздетая Бузова показала в окно свои ягодицы
10:19
Украинские радикалы смачно плюнули на Собчак
10:06
Доллар превращается в рисковый актив
09:45
Украина поставила Россию на счетчик
09:25
Дмитрий Маликов об избиении жены: Ну бывает
09:23
"Грязь, диверсия": Авербух о смене гражданства Медведевой
09:21
Грудинин неожиданно покаялся перед Собчак
08:59
Сказочно богата: у Волочковой обнаружили 24 квартиры
08:57
Безработный москвич задушил пожилую соседку
08:32
Страшная смерть россиян в Сирии насмешила Украину
08:25
США бросили умирать "шпионку" Настю Рыбку
08:21
Сыну Фриске и Шепелева сделали операцию
23:17
Первый Саратовский экономический форум прошел с размахом
22:04
Юлия Самойлова заинтриговала молчанием перед "Евровидением"
21:55
"Усталость и оперение": что погубило Ан-26 в Сирии
21:50
Опубликован список жертв крушения Ан-26 в Сирии
21:44
Объявлены номинанты премии "Ника"
21:27
Как живут богачи из списка Forbes
21:12
Собчак врезала Жириновскому за грубость
20:45
Киркоров откровенно о внебрачном сыне
20:35
Умер народный артист России
20:26
В Ростове задержали маньяка с кинжалом (видео)
20:07
Кто победит в газовой войне России и Украины
19:51
Пресняков спрятался после скандала с Пугачевой
19:46
Число погибших при крушении Ан-26 в Сирии увеличилось
19:27
Шиляев: временная администрация создала в "Югре" условия для отзыва лицензии
19:19
Безумные регионы: омских чиновников через суд заставили купить школьникам новые тарелки
19:11
Пилот рухнувшего в Сирии Ан-26 героически спас сотни жизней
19:05
Собчак бросилась в ноги Порошенко ради Крыма
18:42
К чему снится смерть
18:39
На месте крушения Ан-26 в Сирии найден черный ящик
18:07
На севере Москвы случилось смертельное ДТП
17:37
Подробности крушения Ан-26 в Сирии
17:22
Появилось видео наезда кортежа Порошенко на пенсионера
17:21
5 советов для весеннего макияжа
17:15
Поргина увозит онкобольного Караченцова к любовнице
16:55
Шепелев вызвал восторг видео с блондинкой
16:45
В Сирии рухнул российский самолет: погибли десятки человек
16:43
Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов
16:40
Что россиянки предпочитают в сексе
16:39
Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
16:33
Найдена главная причина рака
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обмишурившаяся Цымбалюк-Романовская грязно выругалась
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
Джигарханян наказал бесстыжего Малахова за нежности с Цымбалюк-Романовской
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
Избитый Цымбалюк-Романовской Рудинштейн госпитализирован
Шепелеву запретили эфир после избиения Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес

Новые подробности любовной истории больного Караченцова

Николай Караченцов. Фото: wikipedia.org
Лучший друг Николая Караченцова, актер Рудольф Фурманов прокомментировал слухи о любовнице артиста. Он назвал все это ложью и грязью.
прочитано 2411 раз

По словам актера, про некую Елену Дмитриеву, которая претендует на эту роль, он слышит впервые. Фурманов заявил, что Караченцов любил и всегда оставался верен только одной женщине – своей жене Людмиле.

ПО ТЕМЕ

Поргина увозит онкобольного Караченцова к любовнице

Пережившего пятую "химию" Караченцова отправили на гулянку к Кабо

Поргина об онкобольном Караченцове: Операцию не выдержит

 Больные раком звезды

Сюжеты Больные раком звезды

Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

"Никого не знаю, кроме его жены – Поргиной Людмилы Андреевны. Это чистейший человек — Караченцов. Он не бабник, как многие другие", – цитирует Nation News Рудольфа Фурманова. "Мне этой грязи не говорите, кто что пишет. Татьяна Егорова пишет про Миронова. Какая-то баба пишет про Караченцова. Мне это не интересно", – подчеркнул актер.

Ранее прокомментировала слухи о любовнице Николая Караченцова о его супруга Людмила Поргина. По ее словам, она не знакома с этой женщиной и слабо верит в то, что у нее были такие долгие отношения с ее мужем. "Что-то я даже такой не знаю – фотографию хоть посмотреть. Интересное, конечно, событие. Но я даже не знаю, кто такая Елена Дмитриева. Глупость какая-то – сейчас можно говорить все, что угодно. Коля, а ты знаешь Елену Дмитриеву, у тебя был с ней роман?… Николай показывает, что у кого-то мозги поехали, крутит пальцем у виска… Это какая-то белиберда", – цитирует Поргину Teleprogramma.pro.

Напомним, бывшая балерина Кировского театра Санкт-Петербурга Елена Дмитриева заявила, что была любовницей Николая Караченцова. По ее словам, он даже предлагал ей обвенчаться. 

Караченцов лечится от рака легких. Он пережил уже шесть сеансов химиотерапии. "Российские медики сказали: мы уменьшили опухоль, а чтобы ее окончательно победить, нужно рак убить, выжечь гамма-лучами. Лучше всего эту процедуру проводят именно в Израиле", – сообщила Поргина. Сегодня у них все мысли о предстоящей поездке на Землю обетованную, а не о мифических любовницах. 

Автор: Валерия Нарская7 марта 2018, 21:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Больной Караченцов вышел в свет

567

комментарии

Политика

Захарова мощно приложила униженную Собчак
Путин сделал неожиданное признание о Меланье Трамп
Страшные тайны: Муаммар Каддафи
Володин пригласил зарубежных наблюдателей на выборы

Шоу-бизнес

Волочкова сенсационно отказалась от 22 квартир
Новые подробности любовной истории больного Караченцова
Бузовой поставили неутешительный диагноз
Садальский испугался разоблачения семейной драмы у Малахова

Проишествия

Директор DJ Грува жестоко расправился с тещей
"Усталость и оперение": что погубило Ан-26 в Сирии
Избивающие в Москве негров таксисты попали на видео
Ругань пилотов Ан-148 перед смертью привела в ужас экспертов

Lifestyle

Российские звезды записали гимн команды Путина
Во Франции показали голую Ангелу Меркель
Топ-6 книг о женщинах и для женщин
Что нужно знать о фильме "Девчата"
Шоу-бизнес

95-летний Этуш выматерился из-за новорожденной дочки Виторгана

Актер эмоционально отреагировал на новость
Шоу-бизнес

В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур

Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской не стала отнекиваться
Шоу-бизнес

Сати Казанова сделала заявление о беременности

Певица прокомментировала информацию о скором прибавлении в семье
Общество

Поцелуй Путина: Что известно о прекрасной незнакомке президента

Журналисты выстроили интересную теорию

Гороскоп

Олигархи добиваются Ани Лорак
Обиженная на Россию Ахеджакова получила предупреждение
Астрологический прогноз с 5 по 11 марта 2018 года
Пегова находится под контролем врачей

Фоторепортажи

Лепс привел к Эмину повзрослевшую дочь с парнем
Как живут богачи из списка Forbes
Родственница принцессы Дианы стала звездой Instagram
Валерия в странном виде пришла на шоу к шикарной Ани Лорак

Спорт

Россия щедро наградила олимпийских призеров после триумфа в Пхенчхане
Футболист высморкался и вытер сопли о Роналду (видео)
"Грязь, диверсия": Авербух о смене гражданства Медведевой
Олимпийская чемпионка Загитова живет в чудовищных условиях

Регионы

Безумные регионы: семиклассники устроили погром на кладбище под Нижним Тагилом
В Самаре бизнесвумен рассмешила Путина (видео)
Пенсионер притворился котом и был убит братом
Похитителя котенка пытали утюгом и ограбили
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru