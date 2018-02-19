Караченцова после пятой "химии" привезли на банкет к Кабо

Актер являет собой пример удивительного мужества. Оптимизм не покидает его даже в минуты испытаний.

Актер Николай Карачецов, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, не унывает и живет полноценной жизнь. Супруга Людмила Поргина водит его в театры, возит в самые красивые уголки мира. В прошлом году, например, они ездили на Афон, на премьеру спектакля в Санкт-Петербург, а Новый год отметили на модном турецком курорте. Не могла эта красивая пара пропустить и юбилейный вечер Ольги Кабо в Доме актера – с ней чета Караченцовых дружит уже много лет.



Накануне артист прошел пятый сеанс химиотерапии – Николай Караченцов стойко борется с онкологией. "Переносит Коля "химимю" хорошо, – заверила Dni.Ru жена артиста . – До того, как сделать первую химию, мы затаились, никуда не выходили. А когда она показала хорошие результаты, стали выходить в свет. Ведь мы сдаваться мы не собираемся – позади 12 лет борьбы, выживания не только Колиного, но и моего".

"После того как врачи НИИ имени Склифосовского обнаружили у Коли злокачественное новообразование в легком, у нас начался новый этап в жизни – борьба с болезнью, с физической слабостью. Поэтому с стараюсь делать так, чтобы Коля не грустил – вывожу его в свет", – заметила Людмила Поргина.

Помимо Караченцова, поздравить Кабо пришли ее многочисленны друзья и коллеги – актеры Дмитрий Харатьян, Ольга Остроумова, Всеволод Шиловский и Алика Смехова, кинорежиссер Алла Сурикова. А кульминацией и главной интригой праздника стала песня знаменитого композитора и поэтессы Елены Суржиковой "Я не солгу!", которой Ольга Кабо и завершала вечер. Эту песню Ольга записала еще в 2007 году, но с тех пор она проходит красной строкой в ее творческой биографии.