Александрова похвасталась шикарной растяжкой в новом клипе Ленинграда

Скандально известная группа "Ленинград" презентовала ролик на новую песню "Не Париж". Главная героиня ролика – домохозяйка Юля – умудряется не только готовить, убираться и нянчиться с детьми, но и бороться с мировым злом.

Накануне Международного Женского дня группа "Ленинград" весьма нестандартно поздравила прекрасную половину человечества. Команда под предводительством Сергея Шнурова выпустила видео на музыкальную композицию "Не Париж". Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива и уже набрал 350 тысяч просмотров.

Отметим, что происходящее в клипе и слова песни мало связаны. Пока солистки "Ленинграда" поют о том, что "верно, говоришь, Мариш, Наша ж**а – не Париж. Хлопай крыльями, не хлопай, – Шиш над ж***й воспаришь!", обычная домохозяйка Юля (ее роль исполняет актриса Юлия Александрова) разрывается между мужем, детьми и работой по дому, а в свободные минуты умудряется бороться с мировым злом и даже останавливает метеорит, грозящий убить все живое.

Апофеозом ролика стала сцена на улице. Увидев всклокоченную, потрепанную после борьбы со звездным телом жену, совершенно ошеломленный супруг тихо сказал: "А я посуду помыл". Героиня Юлии Александровой, выдержав истинно театральную паузу, обняла его и ответила: "Ты мой герой!"

Многочисленные зрители уже прокомментировали новое детище "Ленинграда". Пока одни восхищались видеорядом и "шикарной растяжкой" Юлии Александровой, другие раскритиковали певиц за то, что те поют "нечленораздельно".

"Вот такие они, русские женщины :) Новый день – это новый подвиг (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)﻿", "то ли у меня с ушами проблемы, то ли текс песни в таком исполнении с первого раза не разобрать﻿", "Кроме слова Париж, ни одного другого слова больше не поняла...", "за прошлые заслуги Ленинграду лайк поставил. но, если честно, песня так себе...﻿", "Офигенный клип!!! Лучший за всю историю человечества!!!!!﻿" – высказались зрители.