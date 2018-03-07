Александрова похвасталась шикарной растяжкой в новом клипе Ленинграда
Накануне Международного Женского дня группа "Ленинград" весьма нестандартно поздравила прекрасную половину человечества. Команда под предводительством Сергея Шнурова выпустила видео на музыкальную композицию "Не Париж". Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива и уже набрал 350 тысяч просмотров.
Отметим, что происходящее в клипе и слова песни мало связаны. Пока солистки "Ленинграда" поют о том, что "верно, говоришь, Мариш, Наша ж**а – не Париж. Хлопай крыльями, не хлопай, – Шиш над ж***й воспаришь!", обычная домохозяйка Юля (ее роль исполняет актриса Юлия Александрова) разрывается между мужем, детьми и работой по дому, а в свободные минуты умудряется бороться с мировым злом и даже останавливает метеорит, грозящий убить все живое.
Апофеозом ролика стала сцена на улице. Увидев всклокоченную, потрепанную после борьбы со звездным телом жену, совершенно ошеломленный супруг тихо сказал: "А я посуду помыл". Героиня Юлии Александровой, выдержав истинно театральную паузу, обняла его и ответила: "Ты мой герой!"
Многочисленные зрители уже прокомментировали новое детище "Ленинграда". Пока одни восхищались видеорядом и "шикарной растяжкой" Юлии Александровой, другие раскритиковали певиц за то, что те поют "нечленораздельно".
"Вот такие они, русские женщины :) Новый день – это новый подвиг (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "то ли у меня с ушами проблемы, то ли текс песни в таком исполнении с первого раза не разобрать", "Кроме слова Париж, ни одного другого слова больше не поняла...", "за прошлые заслуги Ленинграду лайк поставил. но, если честно, песня так себе...", "Офигенный клип!!! Лучший за всю историю человечества!!!!!" – высказались зрители.
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