Шнуров плюнул в говорливого попа из борделя с иконой

Матерщинник из "Ленинграда" врезал протоиерею. Но тот молчать не стал.

Сергей Шнуров из группы "Ленинград" за словом в карман не лезет. И рубит с плеча правду-матку. Стоило клирику, протоиерею Всеволоду Чаплину, заявить, что Шнуров попадет в ад за использование мата в песнях, как певец выступил с ответным заявлением.

"И что с того, что нацепили рясы? Не форма вроде красит человечка. Среди попов бывают ***. В плохом значении этого словечка", – говорит певец в ролике, появившемся на его странице в Instagram. Кроме того, в своем стихотворении Шнуров неожиданно сравнил храмы с публичными домами: "Бордель и есть бордель. В углу икона его не делает ни лучше и ни хуже".

Шнуров этим оскорбительным заявлением фактически плюнул в лицо клирику московского храма Вознесения Господня на Никитской. А тот, забыв о смирении и христианском правиле о необходимости подставить вторую щеку после удара первой, вступил с артистом в словесную перепалку. Свой ответ протоиерей охарактеризовал как "историю в жанре примитивного рэпа".

"Слушаешь Шнура – в голове ветра.

Слушаешь Шнура – вместо совести дыра.

Смотришь Шнура – видишь беса до утра.

Мурлычешь Шнура – чужая ждет тебя игра.

Дядя холеный на пляже лежит,

Души простоватые рифмой бередит.

Водка, мороз, пролетарии, дачи,

Хавает пипл, лыбится и скачет.

Дяди в лампасах, тети в бриллиантах,

Торчат на шнуровых близких классово талантах.

Если кто против – прикроют тыл,

Ведь это родное, Шнур душе совковой мил.

Не ест он, не пьет, гребет деньгу лопатой.

Накроет пипл кризис – куда подастся псевдобесноватый?

Любит Шнур себя, это видят даже дети.

Любит беззаветно, как никого на свете.

Не слушай Шнура – он сплошная ложь,

Не слушай Шнура – станешь как нравственная вошь.

Не смотри Шнура – оглядись вокруг,

Не мурлычь Шнура – он тебе не друг", – сочинил стихи Чаплин. Запасаемся попкорном и ждем реакции "псевдобесноватого" певца.