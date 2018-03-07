Вдова Марьянова: Муж называл меня "страшко"

Вдова актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик отреагировала на критику своей внешности. Женщина сообщила, что муж называл ее "страшко".

"Сейчас критикуют мою внешность, какая я страшная. А то я не знаю, какая я страшная! И муж мой, наверное, этого не знал!" – с иронией прокомментировала пересуды в социальных сетях Ксения Бик. Вдова Дмитрия Марьянова сообщила, что муж даже акцентировал внимание на ее необычной внешности.

"Он меня в общем-то и называл: "Ты у меня такое "страшко" – самое красивое в мире!" Ну и что? Такая я родилась. И он меня такую полюбил", – цитирует Ксению Бик сайт "Комсомольская правда". При этом женщина отметила, что до встречи с ней у Дмитрия Марьянова были романтические отношения с весьма привлекательными женщинами.

"У Димы до меня были балерины, какие-то "мисс Красота", актрисы, но все не больше двух-трех лет. А я вот такое страшилище – и так получилось. Ну ешкин кот, ну что я могу сделать?! Ну не красавица, не Виктория Лопырева! Такая уродилась. Нос у меня большой, сисек нет, вешу 50 килограммов. Что мне с этим делать? А я ничего с этим не буду делать", – заключила вдова популярного артиста.

Не смогла оставить без внимания Ксения Бик и жестокие слова певца Влада Топалова в ее адрес. "Простите, Влад Топалов в телеэфире говорит, что его от моей внешности тошнит. Влада Топалова, возможно, в принципе от женщин тошнит. Но при чем тут он? Я его в глаза не видела, мы даже не виделись и не здоровались. Как можно говорить про женщину, которую ты даже не знаешь?!" – задала риторический вопрос возмущенная Бик.

Ксения призналась, что всегда завидовала сочным дамам: "По-человечески восхищаюсь фигурой пышных женщин, потому что Димка меня всю жизнь называл "корюшка". Он всегда любил худеньких девочек. У него все миниатюрные, стройные. Я его даже порой дергала: "Ну как ты не видишь? Смотри, какая хорошенькая, пухленькая!" "Нет, – отвечает, – не мое!"