Вдова Марьянова вышла в свет и рассказала о наследстве

Вдова Дмитрия Марьянова появилась на светском мероприятии. Ксения Бик высказалась о наследстве артиста и прокомментировала обвинения и слухи.

Ксения Бик впервые появилась на публике с тех пор, как не стало ее супруга Дмитрия Марьянова. Вдова посетила семейный праздник четы Виторган. "Они не впустили в свое сердце гадость, слухи, которые окружают нашу семью последнее время, за что им огромная благодарность. Очень сложно удержаться в нашем мире от этого всего", – высказалась Ксения в беседе с журналистами передачи "Ты не поверишь!"

Сейчас главной радостью Бик является их с Марьяновым дочь. "Она меня пытается защитить, оградить от всего происходящего. Причем я не прошу об этом. Она сама до этого дошла и теперь является моей главной опорой", – отметила Бик.

Зашла речь и о наследстве Дмитрия Марьянова. Это две квартиры в Москве, загородный дом, автомобиль, мотоцикл, банковские счета, по оценкам экспертов, общей стоимостью 90 миллионов рублей. Однако из-за того, что артист не оставил завещания, раздел наследства будет проходить между его отцом, сыном от первого брака, второй женой и дочерью.

Ксения заявила, что не намерена вступать в войну за наследство, однако не потерпит, если ее права нарушат. "Я не бесприданница. Я из хорошей семьи, и мне есть на что жить. В этих юридических тонкостях я абсолютно не разбираюсь, ни с кем не консультируюсь. Прекрасно понимаю, что сейчас может начаться, и хочу, чтобы все было по закону. Если ситуация разрешится справедливо с юридической точки зрения, у меня никаких претензий не будет", – заявила Бик.

Ксения высказалась и об обвинениях, которые муссируются в СМИ. Якобы смерть Марьянова была неслучайной. Бик старается не обращать на это внимания. Ксения считает, что подобные разговоры не заслуживают серьезных переживаний.

"Все мы боимся осуждения от соседок, их слухов и сплетен. Но знаете, я пришла к выводу, что невозможно ходить по всем соседям и доказывать им свою правоту. Сейчас желаю людям, которые говорят про меня гадости, обрести простое человеческое счастье", – заявила Ксения.