Борисов подставил Первый канал в траурном выпуске

В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" перепутали фотографии жертв. Разозленные родственники потребовали от ведущего извинений.

Эфир телепередачи был посвящен происшествию в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, но в эфире также вспомнили об аналогичной трагедии в ночном баре "Хромая лошадь" в Перми.

В студию пригласили Ларису Титову. Ее 25-летняя дочь погибла в ту злополучную ночь в клубе. Пока она рассказывала свою историю, на экране появилась фотография молодой девушки – Юлии Титовой.

Позже в Facebook жительница Сургута Наталья Тименкова написала, что барышня, чье фото вывели на экран за спиной Ларисы Титовой, на самом деле является дочерью ее подруги Лилии Титовой. "Приглашают гостью - некую Ларису Титову, которая рассказывает историю своей 25-летней погибшей дочери. На экране показывают два раза фото девушки, которая действительно погибла – Юли Титовой. Но это дочка Лили! Лиле позвонили полгорода, и очень переживали все родные, что, конечно, понятно" – сообщила сургутянка.

Фактически, Борисов подставил руководство канала. И после шумихи в Сети ему пришлось публично попросить прощения перед всеми, чьи чувства задела эта ошибка. По его словам, женщина, присутствовавшая в эфире, действительно потеряла дочь, но редакторы перепутали фотографии из-за одинаковых фамилий.

Ведущий попросил не искать злого умысла и объяснил случившееся объяснил "человеческим фактором", сообщает Starhit.ru. "Попросил телефон Лили для извинений. Не знаю, как Лиля отреагирует, но мне, если честно, стало легче. Великая сила соцсетей. Спасибо всем большое за репосты и поддержку", – позже написала Тименкова.