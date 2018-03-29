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Новый провал Виталины Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Виталина Цымбалюк-Романовская потерпела новое поражение. Мосгорсуд признал законным арест средств бывшей жены Армена Джигарханяна.
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Мосгорсуд отклонил жалобу Виталины Цымбалюк-Романовской на выемку из банковской ячейки миллиона рублей в рамках дела о незаконном распространении личных сведений. "Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", – приводит решение судьи Екатерины Цвелевой РИА Новости.

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Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

Адвокат пианистки Лариса Широкова в ходе рассмотрения жалобы заявила, что выемка денег из ячейки произведена незаконно, а санкция статьи, по которой обвиняют ее клиентку, предполагает арест средств на сумму не более 200 тысяч рублей. По словам прокурора, разрешение на выемку было дано законно, а постановление суда не вызывает вопросов и вполне обоснованно. Широкова намерена подать кассационную жалобу на решение Мосгорсуда.

Напомним, Черемушкинский суд наложил обеспечительный арест на квартиру Виталины Цымбалюк-Романовской на Молодогвардейской улице. Решение было принято в рамках расследования уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. Речь идет о появившихся в СМИ видеозаписях с участием Армена Джигарханяна, сделанных скрытой камерой. Также изъят миллион рублей, принадлежащих бывшей жене актера.

Как писали Dni.Ru, 31 января Джигарханян официально стал холостяком. По словам его адвоката Евгения Парфенова, артист очень обрадовался. А вот Цымбалюк-Романовская была категорически против развода, отметил юрист.

Автор: Наталья Аряева29 марта 2018, 08:58
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