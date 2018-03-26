Адвокат Фриске объявил о похищении Шепелева

Семья певицы Жанны Фриске и ее экс-возлюбленный Дмитрий Шепелев пошли на новый круг разбирательств. На сей раз адвокат родственников артистки заявил о том, что телеведущий похитил ее единственного сына и спрятал в Белоруссии.

Адвокат и правозащитник Валентина Перевозник дала надежду родным Жанны Фриске в их борьбе за маленького сына артистки Платона, которому скоро исполнится пять лет. "Наша последняя встреча состоялась еще в прошлом году. Сразу после нее Дима перестал отвечать на звонки. А недавно и вовсе спрятал Платошку в другой стране: увез в Белоруссию, в частный дом родителей под Минском. Я уже ни во что не верил, но она (Перевозник. – Прим. ред.) четко и понятно растолковала. Оказалось, существует ряд законов, на которые до настоящего времени никто не обращал внимания. Очень надеюсь, что в этот раз у нас все получится и мы вернем внука", – сказал журналистам отец исполнительницы Владимир Фриске.

Перевозник заявила, что Шепелев не является законным отцом, потому что не состоял в официальном браке с певицей. "После рождения ребенка ее официально признали матерью-одиночкой. Чтобы получить статус отца, Дмитрию вместе с Жанной нужно было подать в ЗАГС заявление с целью установления отцовства, чего не произошло. Значит, он не может быть опекуном мальчика", – уточнила Перевозник. Получается, единственной семьей для маленького Платона остаются его бабушка и дедушка по материнской линии.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 30 Авг 2017 в 4:29 PDT

Как отмечает StarHit, Дмитрий Шепелев самостоятельно внес свою фамилию в свидетельство о рождении Платона в момент его получения, что законом квалифицируется как однофамильцы. "В моем заявлении я указала, что Шепелев похитил и незаконно удерживает Платона, находящегося в беспомощном состоянии по причине его малолетства, а это влечет наказание согласно статье 126-й, 125-й Уголовного кодекса. Мы дали Дмитрию три дня на то, чтобы вернул ребенка семье", – сообщила адвокат Фриске.

Отец певицы рассказал, что Шепелев моментально отреагировал, однако не так, как рассчитывали. Якобы шоумен предложил родным Фриске встретиться с внуком в Белоруссии. Вернуть Платона в Россию Дмитрий отказался.

Тогда Перевозник направила жалобу в Генеральную прокуратуру, комиссию по делам несовершеннолетних, генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. "Также мы обратились в ФСБ и закрыли Платону выезд за границу до момента разрешения дела по существу с передачей ребенка его семье для усыновления", – сообщила Перевозник.