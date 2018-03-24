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Экстрасенс из "Дома-2" лишился зрения

Георгий Малиновский. Фото: instagram.com/georgiy_malinovskiy
Бывший участник шоу "Дом-2" и "Битва экстрасенсов" Георгий Малиновский страдает от страшного заболевания. Он рассказал о неутешительном диагнозе.
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Малиновский заявил, что в последнее время у него начало ухудшаться зрение. Судя по всему, оно и спровоцировало микроинсульт.

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"Мне диагностировали дистрофию сетчатки глаза, неоперабельный разрыв", – рассказал он. Экстрасенс отметил, что ему теперь опасно ходить по городу одному. Например, он может не заметить булыжник под ногами или столб у перехода.

Бывший участник "Дома-2" занимается оформлением инвалидности. Его поддерживает жена Алена. "Пенсия будет совсем небольшой – 7500 рублей ежемесячно", – пожаловался он.

Ясновидящий старается не падать духом. Он заявил, что в любом случае продолжит работать. Малиновский даже надеется попасть в тройку лучших в мире музыкантов. "Разве супруге нужен будет муж, который превратится в тряпку?" – цитирует его "Дом-2. Life".

При этом экстрасенсорные способности Малиновского становятся только сильнее. Он заявил, что чувствует прилив магической энергии. "Думаю, что в этой сфере меня ждет развитие. Сейчас мои способности находятся на пике", – похвастался колдун.

Автор: Евгений Мышко24 марта 2018, 13:51
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