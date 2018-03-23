В "Пусть говорят" сенсационная замена ведущего

Известный блогер Николай Соболев сделал заявление. Якобы именно он станет новым ведущим скандально известного ток-шоу "Пусть говорят".

На официальной странице в соцсети "ВКонтакте" Николай Соболев объявил себя новым ведущим передачи "Пусть говорят" на Первом канале. "Разглашать какую-либо информацию мне было нельзя очень долгое время. Сейчас момент настал. Все увидите сами, но одно можно сказать точно. С понедельника передача "Пусть говорят" выходит с новым ведущим. Им стану я! Надеюсь на вашу поддержку. Увидимся на Первом", – написал блогер.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни порадовались, другие расстроились, а кто-то и вовсе не поверил. "Я надеюсь это шутка (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ахахах, удачи Колян", "мне кажется это стеб", "ааааааааарууу", "Минус Коля", "Да не, не верю", "Ага верим Коля. Найс пиаришь передачу)", "Все ради хайпа! Все ради бабла!", "Колька,молодец! Давай дерзай!", "Надеюсь ты пошутил", – высказались пользователи.

Публикация от Nikolay Sobolev (@sobolevv) 14 Мар 2018 в 5:38 PDT

"Со мной шоу приобретет другие краски. Я много раз говорил, что посотрудничаю с ТВ только в случае, если они пойдут на взаимодействие в плане контента", – пояснил Соболев.

Ток-шоу "Пусть говорят" выходит в эфир с 2001 года. Ранее оно называлась "Большая стирка" и "Пять вечеров". Его бессменным ведущим был Андрей Малахов. С лета 2017 года его заменил бывший ведущий новостей Дмитрий Борисов. Такое решение руководство Первого канала приняло после ухода Малахова на "Россию 1".