Нежное фото Дмитрия Борисова с известной моделью произвело фурор

Дмитрий Борисов тщательно скрывает подробности личной жизни. Однако на сей раз шоумен обнародовал фотографию, на которой запечатлен с известной моделью. Снимок получил бешеную популярность.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram ведущий скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" опубликовал фотографию, на которой запечатлен с привлекательной молодой женщиной. "Обед! Уже почти. Еды-ы-ы!" – подписал снимок Дмитрий Борисов.

Нежное фото прижавшихся друг к другу телеведущего и его спутницы вызвало немедленную реакцию у многочисленных подписчиков. Сжигаемые любопытством фанаты задались вопросом, кем же является девушка, сидящая рядом с шоуменом, а также выразили свое мнение относительно нее.

"Замечательные! Красивые и милые! Пусть у каждого из вас в жизни будет "лучше всех"! 🌺😋🍒", "Диииим, так ты же с Умой просто сидишь🙆Надо же, как девочка похожа💋", "Уму Турман напомнила, только более миленькую😋", "Дима ви оба супер. желаю всего самамог лидшева", "Могу сказать только то что я ей завидую🙄он такой красавчик 🤗у как ведущий очень хороший Малахову до него далеко. Удачи вам Дмитрий (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались поклонники.

Публикация от Dmitry Borisov Дмитрий Борисов (@ddborisov) Мар 14, 2018 в 5:53 PDT

Ушлые журналисты узнали имя девушки, с которой снялся Дмитрий Борисов. Ею оказалась модель Ольга Шерер. Красавица (кстати, родом из Белоруссии) работает с мировыми дизайнерами и снимается в рекламных кампаниях известных брендов. Что касается личной жизни, у нее есть сын от Маурицио Габбаны, сотрудника компании Dolce & Gabbana и популярного фотографа.

Публикация от Olga Sherer (@olgasherer1) Сен 20, 2017 в 3:47 PDT

Она живет в Милане и лишь изредка появляется по работе в России. После рождения сына вернулась к работе на подиуме. "За карьеру не волновалась. К этому моменту я проработала десять лет и хорошо знала, насколько сложно для молодой модели за короткое время моего декрета составить мне конкуренцию. Это практически невозможно", – без ложной скромности заявила Ольга в одном из интервью.