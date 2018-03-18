35-летняя Ходченкова выходит замуж

Светлана Ходченкова снова собралась под венец. Избранником 35-летней актрисы стал бизнесмен Георгий Петришин.

Свадьба состоится через несколько месяцев. По крайней мере, друзья пары рассчитывают летом получить приглашения на торжество.



Как рассказал сайту teleprogramma.pro знакомый артистки, Светлана очень счастлива и даже говорит, что готова стать мамой. Сердце Ходченковой вновь завоевал Георгий Петришин.

В конце 2017 года в интервью программе НТВ "Ты не поверишь!" актриса заявила, что ее нынешние отношения длятся "долгие годы". "Это – любовь, причем взаимная", – утверждала она. После Нового года возобновившийся роман Светланы и Георгия рассекретил Андрей Григорьев-Апполонов, опубликовав фото отдыхающей на Бали компании. На снимке присутствовали актриса и бизнесмен.

Поговаривают, что на этот раз отношения, проверенные временем, развиваются стремительно – Петришин из кожи вон лезет, делая все, чтобы актриса не сомневалась в его чувствах. Георгий окружил возлюбленную вниманием, красиво ухаживает, а на ее день рождения увез в Швейцарию.

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova) 9 Мар 2018 в 11:11 PST

Напомним, весной 2015 года Светлана Ходченкова получила предложение руки и сердца от возлюбленного, бизнесмена Георгия Петришина, с которым встречалась на протяжении нескольких лет. О своих серьезных намерениях мужчина заявил смело и романтично. После того как актриса вместе с коллегами по Театру киноактера вышла на традиционный поклон, на сцену поднялся Петришин. Он достал темную коробочку, встал на колено и протянул артистке кольцо. Зал буквально взорвался аплодисментами. Однако в феврале 2016 года стало известно о разрыве пары.