Озверевший поп из "Дома-2" до полусмерти забил воющую жену

Галина, бывшая жена Вальтера Соломенцева, сегодня живет в страшных условиях – обклеенные газетами стены, пустой холодильник и горы долгов за коммунальные услуги. У нее двое детей, а вскоре на свет появится третий ребенок. Но жить в нищете лучше, чем в постоянном страхе.



Галина Соломенцева откровенно говорит, что бывший муж жестоко и методично ее мучил. "Он начинал избивать меня, когда я требовала объяснений по поводу его женщин или просила показать соцсети, – плачет она. – Его это раздражало, он выходил себя. Мог меня схватить за волосы и ударить о стену или начинал душить, а потом давал такую пощечину, что разбивал мне губы в кровь, и я притихала". Женщина выла, визжала, плакала, но попа это только распаляло.

Иногда Соломенцев выводил жену из себя специально. "Он с наслаждением снимал на телефон мою радость. Сначала исподтишка, потом уже напрямую и каждый раз смеялся, – вспоминает Галина. – Или начинал играть, что ему больно". При этом ему совесть не мешала исповедовать людские грехи и служить обедни.

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolment) Мар 1, 2018 в 12:02 PST

Жена попа признается, что не обращалась в полицию, поскольку его любила. "Раньше он сразу начинал извиняться и даже плакал. Словами убивал, как ножом резал. Мне нельзя его видеть и слышать, когда он нацелен вернуть мое расположение. Таю, как дура, потом дальше терплю эту несносную жизнь", – цитирует Галину журнал "Дом-2".

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolment) Фев 2, 2018 в 2:33 PST

Напомним, что до прихода на "Дом-2" Вальтер под именем отца Василия работал священником при храме Покрова Пресвятой Богородицы. Паства к красавцу-попу шла толпой. "От него всегда исходило такое тепло, настоящая любовь! А как прекрасно он читал молитвы..." – вспоминают прихожане. Вряд ли они догадывались, какой батюшка развратник. "Ангел мой, сейчас искуплю и прибегу, но только с трахом", – показывала прессе адресованное любовнице попа сообщение его жена.

