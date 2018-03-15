Заплаканную и сломленную Зудину утешил красавец Машков

В Москве состоялось прощание с Олегом Табаковым. Особое внимание СМИ обратили на его вдову Марину Зудину, убитую горем.

Продолжается прощание с легендарным актером Олегом Табаковым. Проводить мэтра в последний путь пришли Ирина Апексимова, Михаил Боярский, Константин Хабенский, Филипп Янковский, Владислав Третьяк, Владимир Меньшов и Вера Алентова и другие знаменитости.

Особое внимание СМИ привлекли члены семьи Табакова, которые находились у гроба. Вдову и наследников артиста поддерживал Владимир Машков. Несмотря на большие черные очки, скрывающие лицо, актер выглядел настоящим мачо. И как истинный джентльмен был невероятно внимателен к убитой горем Зудиной.

В начале церемонии актриса старалась держать себя в руках, но вскоре от добрых слов и соболезнований сломалась и расплакалась. Машков стал успокаивать коллегу. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные представителями прессы.

Впрочем, рыдала не только вдова. Не сдержал слез Евгений Миронов, а также другие актеры. Уход Олега Табакова стал невосполнимой потерей для всех его поклонников.

Напомним, что 12 марта около 16:00 мск у 82-летнего артиста случился сердечный приступ, поэтому врачи приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Актер боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание.