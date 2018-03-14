Вдова и дети делят многомиллионное наследство Табакова

15 марта Москва простится с Олегом Табаковым. А потом вдове актера Марине Зудиной, его сыновьям Антону и Павлу, а также дочерям Александре и Марии предстоит поделить наследство. Dni.Ru выяснили, чем владел артист.

Министерство культуры ежегодно обнародует данные о среднемесячных зарплатах звезд, которые "рулят" подведомственными учреждениями. В 2015 году, например, сообщалось, что Олег Табаков заработал 48,297 миллиона рублей. А в 2017-м он занял вторую строчку рейтинга среди всех российских худруков и первую – среди столичных.

Только на постах директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова (Табаков совмещал эти должности) в последнее время актер зарабатывал по 935 994 рубля в месяц. Плюс "Табакерка", плюс зарплата в театральном колледже, плюс пенсия, включающая надбавку за звание народного артиста СССР... Говорят, Табаков получал около двух миллионов рублей ежемесячно.

На эти деньги он мог позволить себе определенный уровень благосостояния. У Олега Павловича были три квартиры в Москве (164,3, 116,3 и 68,3 квадратных метра), а Зудиной принадлежали две (239,6 и 42 квадратных метра) По словам риелторов, оценочная стоимость собственности самого Табакова может превышать 200 миллионов рублей.

Кроме того, у артиста был великолепный загородный дом с пятью террасами на разных уровнях, который строили не один год. Он находится в живописном месте рядом с рекой Истрой в поселке Кино. Участок в два гектара расположен неподалеку от водоема, за что и был выбран Табаковым. Там его семья проводила выходные и оставалась на лето, когда в театре завершался сезон.

На первом этаже – огромная гостиная, где установлена антикварная мягкая мебель в красно-золотом цвете и камин с цветочной мозаикой. Вся мебель в доме представляет собой подлинные произведения искусства. Началось все со стульев из карельской березы, а потом кто-то из друзей подарил обеденный гарнитур в стиле ампир. Так и пошло... Теперь собранию антиквариата в загородном доме мэтра может позавидовать иной музей.

"Такой особняк смог позволить себе только к старости. Я законопослушный гражданин – всегда зарабатывал честно, исправно платил налоги. Моя должность в МХТ обязывает заботиться об огромном количестве людей, и я чувствую эту ответственность", – подчеркивал Табаков. Ориентировочная стоимость особняка без мебели – 400 миллионов рублей.

Имелись у артиста и финансовые накопления. После банкротства банка "Клиентский" выяснилось, что на его счетах было 677 миллионов рублей, которые похитили мошенники. Были это личные средства Табакова или деньги театра – следствие не сообщает.