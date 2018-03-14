Почему Олег Табаков отказался от своего имени

Близкий друг разоткровенничался об Олеге Табакове. Анатолий Павлов поведал о том, каким был актер на работе и в жизни, а также об их последней встрече.

Олег Табаков и Анатолий Павлов были дружны 30 лет, хотя они очень разные: первый – известный актер, второй – генеральный директор завода "Пневмостроймашина" в Екатеринбурге. Павлов уверен, что они с Табаковым сошлись потому, что одинаково мыслили по многим вопросам. "Мне было легко с ним, ему – со мной. Это он приучил меня любить театр", – отметил Павлов.

Он рассказал о методах работы Табакова с молодежью. Тот был уверен, что в актеры надо брать не позже 14-15 лет. "С одного взгляда мог определить, годится человек в артисты или не годится. Он сколько раз мне говорил: "Толяша (он единственный, кто меня так называл), нужно говорить правду, причем сразу. Иначе человек время потеряет, пока будет учиться, а потом поедет куда-нибудь третьеразрядным артистом. Зачем?" И я сколько раз был свидетелем, что он ребятам молодым в глаза говорил жестко, резко и правдиво", – рассказал друг актера.

Табаков и Павлов были настолько дружны, что мэтр вместе с семьей несколько раз в год приезжал к приятелю и жил у него некоторое время. "Летом он заезжал сюда отдохнуть, отключиться от всего – очень уставал в последнее время. Очень любил ходить по базарам, с народом общаться", – отметил Павлов.

Он рассказал историю, которая произошла с Табаковым на одном рынке. Торговавшие там бабушки начали спорить, действительно ли это легендарный актер. Не выдержав, они решили проверить, однако реакция была неожиданной.

"И вдруг он: "Какой я вам Олег Павлович?" – "Разве Вы не Табаков?" – "Да не Табаков я! Вечно меня с этим Табаковым путают!" Я потом его спрашиваю: "Олег, что это ты от своего имени отказался?" – "Толяша, представляешь, что началось бы, если бы я им сказал, что я Табаков?" – цитирует Павлова "Московский комсомолец".

В последний раз друзья встретились в январе. Павлов рассказал: "В больницу пошел, но мы не общались. Он спал, я не хотел его беспокоить, я вообще… Что говорить… У меня сейчас вся семья в трансе. Горе у нас. Ведь вся жизнь прошла вместе, на глазах друг у друга. Я успел сказать ему добрые слова при жизни. Я особенно ценил то, что он мог выслушать и нелицеприятные вещи от меня. И еще я вот что хочу сказать: в наше бессовестное время он один из немногих, у кого была совесть. Совестливый человек, вот и все".