Семью уговорили не тратиться на похороны Табакова

Родственникам выдали свидетельство о смерти легендарного артиста Олега Табакова, и теперь они могут заняться организацией похорон. Однако этот процесс взял на себя театр.

Родственники Олега Табакова получили свидетельство о его смерти в московской больнице имени Пирогова. Семья актера 13 марта начнет заниматься подготовкой похорон и оформлением документов, сообщает РИА ФАН.

Однако близких Табакова уговорили не тратиться на похороны. Все издержки возьмет на себя МХТ имени Чехова – в знак уважения. По данным Telegram-канала Mash, один из сыновей артиста хотел полностью оплатить процесс, но театр настоял на своем.

Траурная церемония пройдет в МХТ имени Чехова 15 марта. Предположительно, легендарный актер упокоится на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что Олег Табаков скончался 12 марта. У него случился сердечный приступ, поэтому врачи решили отключить пациента от аппарата жизнеобеспечения. Артист боролся за жизнь несколько месяцев, но почти не приходил в сознание. Ему было 82 года.

Для многих актеров уход коллеги стал страшным ударом. Лия Ахеджакова призналась, что не может прийти в себя от известия. "Сейчас мне очень трудно что-то говорить. Я только что узнала об этом. Еще не могу в себя прийти. Не знаю, что сказать. Пока плачу", – заявила убитая горем артистка.

Вплоть до похорон Олега Табакова в театре отменены все спектакли. В ближайшие время коллективу МХТ имени Чехова, которым мэтр правил 18 лет, предстоит узнать имя нового художественного руководителя. Пока строятся догадки: называются имена Игоря Золотовицкого, Евгения Миронова, Константина Богомолова и Евгения Писарева.