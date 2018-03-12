Рядом с умирающим Табаковым оказался Миронов
Российский актер Евгений Миронов приехал в Градскую больницу, чтобы проститься с Олегом Табаковым, компетентно сообщает РЕН ТВ. Легендарный артист на протяжении нескольких месяцев был в тяжелейшем состоянии. А сегодня, 12 марта, у Табакова случился сердечный приступ. Он умер в 16 часов 15 минут, сообщает Telegram-канал Mash.
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