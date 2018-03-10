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Шоу-бизнес

Пелагее посоветовали искать нового мужа

Пелагея, Иван Телегин. Фото: Dni.Ru
Скандальный участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев обратился к певице Пелагее после того, как ее мужа Ивана Телегина засняли во время поцелуя с таинственной, но обворожительной незнакомкой. Шоумен посоветовал исполнительнице искать себе нового мужа, и желательно "попроще".
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Личная жизнь певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина продолжает будоражить умы и сердца их поклонников. Всерьез испугались за счастливое семейное будущее пары они после того, как в Сети появилась фотография поцелуя спортсмена с некоей эффектной брюнеткой. И эти разговоры не закончились даже после того, как влюбленные продемонстрировали полную идиллию во время визита в Кремль на церемонию награждения участников Олимпиады.

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Не прошел мимо скандала и участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев, известный своими громкими, подчас жесткими, но всегда прямолинейными высказываниями. Он считает, что брак певицы обречен из-за того, что супруги слишком разные. "Пелагея, по мне, простушка с обложки журнала "Крестьянка", но девка хорошая – румяная, пухленькая. Обожаю таких! А вот Телегин, муж Пелагеи, он высокий, хоккеист – спортсмен, одним словом", – обрисовал ситуацию шоумен.

"Желание удержать мужчину статусом, а Пелагея, как вы знаете, торчит где-то там и тусит на Первом канале, ни к чему не привело. Красавчик уходит к красавице. А простушка в джинсах останется одна", – предрек Рустам Солнцев. "Пелагея, малышка. ты сильно не грусти. Этих историй навалом. Найди себе нормального парня – тракториста. Толиком чтоб звали. И все пойдет как по маслу", – посоветовал он певице.

Публикация от Super (@super.ru)

Кроме того, Рустам Солнцев Напомнил, что когда-то Пелагея увела Ивана Телегина из семьи. Поэтому, по мнению шоумена, называть незнакомку, с которой целовался ее муж, девушкой легкого поведения, неправильно. "Когда Пелагея начала встречаться с Телегиным, он был женат, у него едва родился ребенок. Но нашу звезду это не смутило... А теперь, когда она ровно в такой же ситуации – их с Иваном дочери в январе исполнился год, получается, все, кто пытается завладеть вниманием Телегина – падшие дамы? Нет уж, дорогуша, они просто ведут себя также, как вела себя когда-то ты. Карму никто не отменял!", – цитирует StarHit звезду "Дома-2".

Автор: Геннадий Куприянов10 марта 2018, 12:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семейная идиллия Пелагеи и Ивана Телегина в Кремле

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