У принца Гарри нашли другого отца

Западные СМИ разыскали очередного "настоящего" родителя Гарри. Журналисты издания National Enquirer уверены, что принц был рожден от офицера валлийской гвардии Марка Дайера.

Слухи о том, что принц Чарльз не является биологическим отцом Гарри, ходят много лет. Журналисты зарубежных изданий пытаются найти доказательства того, что еще в восьмидесятых принцесса Диана изменила мужу и родила младшего сына от другого мужчины.

Объявлялось несколько потенциальных отцов представителя королевской семьи. Сначала главным "подозреваемым" считался рыжеволосый военный и инструктор по верховой езде Джеймс Хьюитт, с которым леди Ди имела романтические отношения. Однако мужчина категорически опроверг эту версию. "Я могу заверить вас в том, что не являюсь отцом принца Гарри. Когда мы сблизились с Дианой, он уже ходил в детский сад", – говорил Джеймс.

Теперь же СМИ обратили внимание на другого предполагаемого биологического отца Гарри. Издание National Enquirer уверено, что принц был рожден от офицера валлийской гвардии Марка Дайера. "Королевская семья сделала все, чтобы убедить мир в том, что Чарльз — папа Гарри, хотя они и не похожи. Принц – точная копия Дайера", – заявил журналистам собственный источник, пожелавший остаться анонимным.

Также инсайдер сообщил, что Гарри и Марк тесно общаются с 1995 года. Якобы, они так сблизились, что принц считает мистера Дайера не просто другом, а вторым отцом. Он уже пригласил Марка на свою свадьбу с Меган Маркл.

В свою очередь издание Gossip Cop, ссылаясь на представителей Букингемского дворца, опровергло данную информацию, аргументировав это тем, что рыжий цвет волос – это не повод думать, что Гарри не родной сын темноволосому от природы Чарльзу. По мнению журналистов, у них принцев похожие черты лица.