Адвокат: Карине Мишулиной выгодна эта шумиха
На шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" дочь Спартака Мишулина Карина заявила о готовности эксгумировать отца, чтобы провести повторную экспертизу и доказать: Тимур Еремеев – не сын народного артиста. Отметим, что многочисленные зрители крайне негативно восприняли эфир. С ними оказался солидарен известный адвокат Александр Добровинский, который присутствовал на съемке.
Он прокомментировал ситуацию. "Передача вышла… очень странной. Во-первых, вопрос с родством Тимура Еремеева со Спартаком Мишулиным уже закрыт. Еще в прошлом году провели экспертизу, показавшую вероятность родства "99, 99". Это самый высокий результат. Проводили экспертизу в лучшей лаборатории страны, результатам исследований которой доверяет даже Генеральная прокуратура – давно и успешно сотрудничают. Причем Карина Мишулина сама требовала проводить все исследования именно в данном учреждении! И вдруг на позавчерашнем шоу она заверяет фактически о подтасовке результатов!" – цитируют Александра Добровинского "7 Дней".
Адвокат высказался об эксгумации тела Мишулина. "Ну эксгумируют. Экспертиза снова покажет родство: Еремеев – сын Мишулина. Дальше что? Этот вопрос я задал на передаче. Ответа не получил. Но, думаю, даже после эксгумации дамы семьи Спартака Мишулина не успокоятся и что-нибудь придумают. Скажут, мол, тело подкинули, оно – не Спартака… Они не могут свыкнуться с мыслью, что, кроме них, есть Тимур. Всю программу и дочь, и жена народного артиста говорили: "Спартак любил только нас, и он не мог иметь вторую семью…" – процитировал родных Мишулина адвокат.
Добровинский высказал уверенность, что ни Карина, ни ее мать Валентина Константиновна не слышат ничьих аргументов, кроме себя. "Часть эфира Мишулины – мама и дочь – кричали, что Еремеев только и ждет, чтобы броситься на их наследство. Никуда он не бросится, ничего у них не просит. Отстаньте уже от парня", – попросил эксперт.
В заключение адвокат заявил: "Я думал и пришел к следующему выводу, что вся эта шумиха выгодна самой Карине Мишулиной. Для нее это пиар серьезный. И она с этого конька – всеобщее внимание, главные роли в ток-шоу – еще долго по собственной воле не спрыгнет".
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