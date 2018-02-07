Бузова объявила себя дочкой Пугачевой

В эфире "Дома-2" Сергей Зверев короновал Ольгу Бузову. Расчувствовавшись телеведущая назвала себя дочерью Примадонны.

"Ты сделала невозможное. Я считаю, что на сегодняшний день ты у нас принцесса шоу-бизнеса. Заслужила, заработала. Поэтому я кое-что приготовил", – сказал Сергей Зверев, обращаясь к Ольге Бузовой.

После этих слов стилист преподнес телеведущей корону. "У нас есть поп-король Филип Киркоров", – продолжил Зверев свою речь, но тут же был перебит Бузовой. "Королева – Алла Борисовна Пугачева, а я их дочь – принцесса. Давай корону", – заявила певица смеясь.

Однако Сергей не обратил внимание на шутку Оли и продолжил: "У нас есть император – Николай Басков, ну, и ты теперь у нас принцесса. Короную". После этого Зверев надел на голову Бузовой корону.

Ранее Ольга Бузова ошеломила поклонников новой внешностью. Теледива нарастила длинные темные волосы. Шикарные локоны певица продемонстрировала на своей странице в Instagram.