Эрнст перестал скрывать молодую жену

Пара обнародовала первое супружеское фото. Восторгу поклонников нет предела.

Константину Эрнсту исполнилось 57 лет. Среди лавины поздравлений, которые обрушились на генерального директора Первого канала, особняком стоит одно – от молодой жены, актрисы Софьи Заики. На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала трогательное фото, на котором запечатлена в объятиях знаменитого мужа. "Сегодня любимый праздник! С днем рождения! Ты идеальный!" – лаконично подписала снимок Софья.

И не было бы в этом ничего необычного, если бы не то обстоятельство, что до сих пор они старались не появляться вместе, никак не комментировали свои отношения. О романе главного телебосса страны стало известно в 2013 году. Про возлюбленную Константина Эрнста Софью Заику известно, что она дочь банкира из Санкт-Петербурга, главы московского представительства ABLV Павла Заики (он на два года младше своего зятя Константина Эрнста). Софья стала известна работой в компании дизайнера Ульяны Сергеенко и многочисленными светскими выходами. В 2014 году девушка поступила в Школу-студию МХТ.

Пресса писала, что зарегистрировала пара брак тихо, без привлечения внимания публики, в июле 2017-го. По сути, свадьбы как таковой не было. Все прошло скромно и без лишней помпы, в обстановке секретности. Впрочем, нет и документальных подтверждений брака. Софья и Константин, как говорят, воспитывают двух дочерей, родившихся в 2016 и 2017 годах, имена которых родители не разглашают.

Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna) Фев 6, 2018 в 4:49 PST

"Прекрасная пара! С днем рождения!", "Наконец у нашего любимого друга есть прекрасная женщина!!! Слава Богу!!! Костя!!! Ты заслужил всех своих девочек!!!", "Ну наконец-то первое супружеское фото для публики!! "Наконец-то фото вдвоем. С днем рождения, Константин Львович", – пишут счастливые поклонники.

