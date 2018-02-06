Кто заменит Олега Табакова

В Сети назвали кандидатов на место Олега Табакова, который вот уже на протяжении нескольких недель находится в больнице. Перечисляются имена известных кино– и театральных деятелей.

Разговоры о развернувшейся битве за пост художественного руководителя МХТ имени Чехова на фоне сообщений о тяжелейшем состоянии Олега Табакова день ото дня усиливаются. Говорят, что сам Табаков еще несколько лет назад видел своим преемником любимого ученика Владимира Машкова, но тот якобы наотрез отказался взваливать на себя такую серьезную ответственность.

Создатели Telegram-канала "Закулисочка" назвали трех основных претендентов на кресло Олега Табакова. Это Евгений Миронов, Игорь Золотовицкий и Константин Богомолов. "Понятно, что за Золотовицким – мхатовцы и частично спонсоры театра, но нет сильных лоббистов. У Миронова – большой аппаратный вес, но нет опыта управления стационарной труппой (в Театре Наций артисты работают по контрактам). Богомолов не имеет опыта управления. Старается, но максимум, на что может претендовать по весу, – это "Табакерка", – цитирует ресурс Eg.Ru.

В Сети прокомментировали информацию о претенденте Сергее Безрукове. "Это нелепица… Он скорее "свадебный генерал" с некоторым умением принимать решения и выбивать какие-то преференции. Поэтому Губернский театр для него – пока прекрасное место дислокации… Есть еще притязания у Валерия Фокина. Но у него две цели – МХТ и Малый. С чем-то да выгорит. Скорее не с МХТ", – передает тот же портал.

Ходят слухи, что серьезный шанс стать руководителем прославленной труппы есть у некоего "молодого успешного режиссера, который возродил и сделал лучшим один из московских театров, с большим опытом руководства большим стационарным коллективом". Очевидно, речь идет о Евгении Писареве, который поднял на высокий уровень Театр имени Пушкина.