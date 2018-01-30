У Табакова начались судороги

В СМИ распространилась тревожная информация о состоянии Олега Табакова. Говорят, у прославленного артиста начались судороги и, вероятно, отказывает головной мозг.

Согласно сообщению Telegram-канала "112 Экстренный вызов", медики оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое. Как утверждает Пятый канал, у актера начались судороги. Анестезиолог поддерживает у прославленного артиста состояние глубокой седации. Возможно, речь идет об отказе головного мозга.

Отметим, что Табакова намеренно усыпляют. Это делают для того, чтобы поддержать измотанного болезнью артиста. Говорят, Табаков мужественно переносит страдания, выпавшие на его долю. Когда артист приходил в сознание, он был контактен, выполнял все предписания врачей, но очень быстро уставал.

Олег Табаков находится в больнице с 27 ноября 2017 года. Точной информации о болезни артиста нет. Сообщалось о нагноении в зубном имплантате. Затем появились данные, что Табакову сделана трахеотомия. Одни газеты писали о синдроме глубокого оглушения, а другие утверждали, что у актера – сепсис.

Ранее заслуженный врач России, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников, лично курирующий нахождение Олега Табакова в Первой градской больнице, заявил, что говорить о выписке артиста, на которую могли надеяться его близкие, рано. "Совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы", – заявил в недавнем интервью Печатников.

В первых числах января у Табакова наблюдалась положительная динамика. Сообщалось, что артист реагировал на осмотр и предъявлял жалобы на умеренную боль в области легких, где был установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. К сожалению, улучшения оказались временными.