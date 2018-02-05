Маликов показал новое фото малыша

В Сети появился свежий снимок сына популярного артиста Дмитрия Маликова. Фотография малыша произвела фурор среди фанатов.

Ажиотаж вокруг новорожденного сына Дмитрия Маликова не утихает. Этому способствовала появившаяся в интернете новая фотография наследника популярного исполнителя. Ее опубликовал племянник певца Дима Маликов на своей официальной страничке в Instagram.

На снимке запечатлены сам родственник именитого артиста, а также Дмитрий Маликов и его мать. Именно она держит на руках новорожденного внука. Отметим, что и на этот раз лицо малыша скрыл смайлик. Тем не менее поклонники пришли в восторг и рассыпались в комплиментах и поздравлениях.

"Счастья малышу и всей семье! ❤️ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Поздравляю! Крепкого здоровья!", "Поздравляю Вас от Души с Рождением Сына, это такое счастье！Пусть малыш растет здоровеньким, крепеньким🙏👶", "👍👏🎉✨👑МОЛОДЦЫ!!! Любви, здоровья и благополучия Вашей семье на долгие годы!!!!✨✨✨✨✨", "Клааассс!!! Поздравляю от души !!)))", "Какие все счастливые 😍. Растите здоровенькие и счастливые 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈!!!" – прокомментировали публикацию подписчики.

Публикация от Dima Malikov Jr (@d_malikov) Фев 3, 2018 at 12:33 PST

В интервью журналу HELLO! Дмитрий Маликов признался, что очень счастлив. "Не зря же говорят, что каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Мне очень хотелось наследника. У меня замечательная дочка, я ее очень люблю, но она выйдет замуж и будет носить другую фамилию. А мне очень хотелось продолжить род Маликовых", – объяснил популярный певец. А супруга артиста Елена призналась, что они десять лет пытались зачать ребенка, но все их попытки оказались безуспешными.

Напомним, сын у Дмитрия и Елены Маликовых появился на свет в конце января. Малыша подарила супругам суррогатная мать. Наследник певца родился в одной из элитных клиник Санкт-Петербурга.