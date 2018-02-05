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Лобачева: В спланированном убийстве Марьянова подозреваю его жену

instagram.com/dmitry_marianov_official
Фигуристка сомневается в том, что актер является отцом ребенка Ксении Бик. Об этом Ирина заявила на всю страну. 
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Фигуристка Ирина Лобачева прожила в гражданском браке с актером Дмитрием Марьяновым четыре года. "Это были счастливые дни, мы даже хотели узаконить наши отношения, – рассказала Ирина. – Правда, детей у нас не было – не получались, но мы говорили о них, надеялись. И вдруг в одном журнале я увидела фотографию, на которой Дмитрий идет под руку с Ксенией Бик. Увидела и все поняла".

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"Я не пыталась бороться за Диму – это было его решением, хотя проплакала после расставания полгода, – продолжает Лобачева. –  Но мы остались друзьями, каждые три месяца созванивались, а я, когда Ксении не было дома, заходила к нему в гости попить кофе и поговорить".

Харьковского парикмахера Ксению, которая увела любимого, Лобачева терпеть не может. Более того, она предполагает, что Марьянов умер не своей смертью. "Это было спланированное убийство за наследство – у Димы была шикарная квартира  на Полежаевской (3 комнаты на Хорошевском шоссе Москвы – Прим. ред.), дача, машина, мотоцикл. Подозреваю, что за все это Ксения и могла убить Марьянова. Ведь Дима хотел с ней развестись".

По мнению Лобачевой, это могло быть отравление "может, таблетками, да хоть ядом, иначе откуда эти красные пятна, которые появились на лице Димы незадолго до смерти!" Вероятно, если фигуристка делает такие громкие заявления, то не боится ответственности за клевету, хотя все эти слова кажутся чудовищно неправдоподобными. Возможно, Ирину просто гложет ревность, вот и выдумает бог весть что.

По заверениям спортсменки, Ксения Бик понимала, что в случае развода она мало на что сможет претендовать. И уж тем более с носом останется дочь Марьянова Анфиса. Ведь, опять же, по словам Лобачевой, Дима не является биологическим отцом девочки: "Это не его ребенок. Дима мне звонил и сам про это говорил. Я свечку, как говорится, не держала, но многие его друзья про это знают".

В программе "Звезды сошлись" на НТВ предъявили и человека, который, якобы, и является настоящим отцом Анфисы – бизнесмена Сергея Коваленко, первого мужа Ксении Бик. Они поссорились еще в роддоме 9 лет назад, куда молодой папа пришел встречать жену и дочь – Ксения отказалась давать новорожденной фамилию отца. Вскоре после этого Бик лишила его родительских прав и ушла жить к Марьянову.

Автор: Иван Губкин5 февраля 2018, 00:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

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