Дочери Марьянова нашли другого отца

Журналисты связались с бывшим мужем Ксении Бик, вдовы актера Дмитрия Марьянова. Бизнесмен Сергей Коваленко не стал отрицать, что, возможно, является отцом единственного ребенка Ксении.

Репортеры утверждают, что первым мужем харьковчанки Ксении Бик был бизнесмен Сергей Коваленко. В сентябре ему исполнилось 43 года. Работники СМИ выяснили, что брак Бик и Коваленко оказался скоротечным: якобы в начале 2008-го они расписались, а в конце года уже оформили развод. Сейчас Коваленко снова женат. У него свой особняк с внушительным парком, наполненным экзотическими растениями и деревьями, бассейн и баня. Коваленко разбогател на заправках, а сейчас еще занимается шоу-рестораном.

Сергей не отказался пообщаться с журналистами. "Человеческая память так устроена, что остается в ней только хорошее. Да, я помню брак с Ксенией", – подтвердил бизнесмен. Однако однозначно говорить о том, что именно он является отцом дочери Ксении Анфисы, не может.

"Давайте не будем делать выводов. Остановимся на том, что беременность Ксении протекала во время нашего брака, и я забирал их с Анфисой из роддома. Остальное делал Дима Марьянов. Если Ксения когда-нибудь захочет мне позвонить и скажет, что Анфисе нужна моя материальная поддержка, я, конечно, помогу. Но первый шаг должна сделать Ксения. Роль папы – создать идеальные условия для жизни и развития… Анфиса считала Дмитрия своим отцом. И он был хорошим, заботливым папой. Я скажу так: Анфисе сейчас полезнее быть дочерью покойного Дмитрия Марьянова, чем живого харьковского бизнесмена", – цитирует Сергея Коваленко Eg.RU.

Украинский бизнесмен дал понять, что ждет инициативы от бывшей супруги, но и не исключает, что девочка может быть дочерью Дмитрия Марьянова. "Решение должно исходить от Ксении… Но, согласитесь, Анфиса действительно может быть его дочерью. Я же не находился с Ксенией 24 часа в сутки", – отметил бизнесмен.

Коваленко рассказал, почему расстался с Бик. И опроверг слухи, что якобы бил супругу. "Люди либо совместимы, либо – нет. Ксения – очень яркая личность. И я такой же. У меня не хватило мужественности дать блистать своей жене. Я не сделал того, что ей подарил Марьянов, – независимость и самостоятельность. Моя нынешняя жена тоже очень яркая. Но у нее армянские корни, а у восточных людей в крови покорность. Чего совсем не было в Ксении. В силу возраста мне это не нравилось. Ей – мое давление. Расстались мы по глупости: я хотел, чтобы она взяла мою фамилию, отец Бик был крайне против. Мы крепко поругались с ним. Вот и все!" – объяснил Коваленко.

При этом Сергей назвал решение расстаться "высшим проявлением любви". "Наступив на горло собственного эго, отпустить и искренне пожелать счастья с другим", – заключил бизнесмен.