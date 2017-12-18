Дочери Марьянова нашли другого отца
Репортеры утверждают, что первым мужем харьковчанки Ксении Бик был бизнесмен Сергей Коваленко. В сентябре ему исполнилось 43 года. Работники СМИ выяснили, что брак Бик и Коваленко оказался скоротечным: якобы в начале 2008-го они расписались, а в конце года уже оформили развод. Сейчас Коваленко снова женат. У него свой особняк с внушительным парком, наполненным экзотическими растениями и деревьями, бассейн и баня. Коваленко разбогател на заправках, а сейчас еще занимается шоу-рестораном.
Сергей не отказался пообщаться с журналистами. "Человеческая память так устроена, что остается в ней только хорошее. Да, я помню брак с Ксенией", – подтвердил бизнесмен. Однако однозначно говорить о том, что именно он является отцом дочери Ксении Анфисы, не может.
"Давайте не будем делать выводов. Остановимся на том, что беременность Ксении протекала во время нашего брака, и я забирал их с Анфисой из роддома. Остальное делал Дима Марьянов. Если Ксения когда-нибудь захочет мне позвонить и скажет, что Анфисе нужна моя материальная поддержка, я, конечно, помогу. Но первый шаг должна сделать Ксения. Роль папы – создать идеальные условия для жизни и развития… Анфиса считала Дмитрия своим отцом. И он был хорошим, заботливым папой. Я скажу так: Анфисе сейчас полезнее быть дочерью покойного Дмитрия Марьянова, чем живого харьковского бизнесмена", – цитирует Сергея Коваленко Eg.RU.
Украинский бизнесмен дал понять, что ждет инициативы от бывшей супруги, но и не исключает, что девочка может быть дочерью Дмитрия Марьянова. "Решение должно исходить от Ксении… Но, согласитесь, Анфиса действительно может быть его дочерью. Я же не находился с Ксенией 24 часа в сутки", – отметил бизнесмен.
Коваленко рассказал, почему расстался с Бик. И опроверг слухи, что якобы бил супругу. "Люди либо совместимы, либо – нет. Ксения – очень яркая личность. И я такой же. У меня не хватило мужественности дать блистать своей жене. Я не сделал того, что ей подарил Марьянов, – независимость и самостоятельность. Моя нынешняя жена тоже очень яркая. Но у нее армянские корни, а у восточных людей в крови покорность. Чего совсем не было в Ксении. В силу возраста мне это не нравилось. Ей – мое давление. Расстались мы по глупости: я хотел, чтобы она взяла мою фамилию, отец Бик был крайне против. Мы крепко поругались с ним. Вот и все!" – объяснил Коваленко.
При этом Сергей назвал решение расстаться "высшим проявлением любви". "Наступив на горло собственного эго, отпустить и искренне пожелать счастья с другим", – заключил бизнесмен.
Президентская кампания светской львицы под угрозой
Стилиста экстренно госпитализировали
Певица и актриса высказалась о сексуальной ориентации ведущего
Бывших супругов будут "выжимать до последней капли"