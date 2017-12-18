Дочери Марьянова нашли другого отца

Эксклюзив Интервью Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет Пугачева потратилась на интимные вещи Киркоров ответил на дерзость Успенской

Выбор читателей

Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Солнцев: Бузова умерла во сне
Долина после родов покидает Россию
Звезда "Дома-2" лечится в краснодарской психбольнице
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
партнеры
Вторник 19 декабря
Лента новостей
19:31
Названа стоимость поездки в московском общественном транспорте в 2018 году
19:26
Что Вы не знаете о "Титанике"
19:05
Лучшие книги для здоровья
18:57
В Подмосковье собаки съели пенсионерку
17:52
За информацию о преступнике будут платить
17:40
Главному борцу с коррупцией присвоен чин генерала
17:26
Трамп открывает войну
17:26
Придумано универсальное средство от насильников
17:25
Популярный сервис Павла Дурова заблокировали
17:20
"Кортрос" заканчивает год в плюсе
17:20
Три варианта праздничного макияжа
16:57
Apple уличили в замедлении работы старых iPhone
16:55
Ле Менюир: улыбка французских Альп
16:36
Московское метро изменит режим работы в новогодние праздники
16:12
Чем Первый канал заменил новогоднюю "Иронию судьбы"
15:59
К чему снится праздник
15:49
Путин выступил с первой предвыборной речью
15:38
Шестиклассник пожаловался на мать в полицию за шлепок лопаткой
15:19
Жертва мужа-садиста боялась обращаться к врачам после побоев
14:48
Юго-восток Москвы обеспечили "народными гаражами"
14:44
Первый канал отказался от "Иронии судьбы" на Новый год
14:37
В чем встречать год Собаки
14:26
В Петербурге у безработной из Land Cruiser украли сумку
14:17
Жена заявила о больной раком дочери Захарченко
14:03
Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
14:00
Эрдоган может поплатиться за шашни с Путиным
14:00
Между Москвой и Петербургом пропала фура с шоколадом
13:52
При пожаре в сауне пострадали постояльцы дома престарелых
13:47
ЦБ приходится отвечать за ситуацию с "Югрой"
13:40
Нежное фото Арбениной и Лазарева
13:35
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак
13:15
Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
13:08
На заводе под Вологдой разбился рабочий
12:58
Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
12:56
Мария Порошина после родов показала фигуру
12:49
Запад продолжил унижать российских паралимпийцев
12:45
Под Москвой восьмилетнего ребенка убило током
12:43
Как ухаживать за проблемной кожей
12:36
Список пострадавших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре
12:24
Украинцы подписали Порошенко "смертный приговор"
12:22
Возбужденная Украина сдастся России за три минуты
12:17
Биткоину предрекли неизбежную смерть
12:12
"Эмигрантов" покажут в Центральном доме актера
12:08
В Нарьян-Маре упал самолет
11:56
Агрессор Трамп протянул руку России
11:50
По каким признакам определить секс-гиганта
11:44
iPhone X потерпел поражение в России
11:27
Гражданина Норвегии арестовали в Москве за шпионаж
11:00
Признак скорой смерти нашли в ногах
10:58
Москвичи утонули в снегу
10:45
Россиянину грозит 15 лет тюрьмы за жестокое убийство супруги
10:45
Новые подробности тайной беременности Анны Курниковой
10:30
Мужчина порвал толстую кишку во время утех
10:25
Названа причина развития инфаркта
10:04
Porsche Panamera: автомобиль или самолет?
10:03
Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо
10:03
Секс новозеландцев на овце попал на видео
09:51
В Москве квартиру безработного обчистили на четыре миллиона
09:42
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
09:40
Ученые открыли секрет бессмертия
09:39
В Новокузнецке улицу залило холодной водой
09:31
В Подмосковье задержали банду серийных грабителей
09:26
Как быстро украсить дом к Новому году
09:24
Дуров оправдался за сбой в Telegram
09:21
Казнившая и расчленившая отца дагестанка смыла останки в унитаз
09:18
Под Петербургом сгорел горнолыжный курорт
09:07
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса
09:05
Найден способ пить без похмелья
09:03
Челябинск накрыл опасный смог
08:55
Россияне будут платить алименты по-новому
08:48
В Хабаровске филиппинского моряка осудили за убийство
08:37
Путина назвали идеалом украинских спецслужб
08:33
Сергея Зверева срочно прооперировали после свадьбы
08:32
Главные зимние шоу в Москве
08:28
В Москве рухнул лифт с пассажирами
08:21
Дочь Кадырова произвела фурор на модной премии
08:09
Россия устроила порку США и Канаде в ООН
07:50
В страшной аварии под Москвой погибли две женщины
23:33
Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу двойню
21:55
Импотенты испортили жизнь неудовлетворенной Водонаевой
21:41
При крушении поезда в США пострадали десятки людей
21:24
Любимая собака Путина возмутила кота
21:12
Решение суда об отзыве лицензии будет обжаловано "Югрой"
21:06
В московском метро произошел сбой
20:52
Бузову оплевали из-за интимного снимка
20:35
Безумные регионы: полуголая пьяная женщина регулировала движение
20:24
Представитель "Югры" опроверг заявление ЦБ о "серых схемах"
20:11
В США поезд на полном ходу рухнул с моста (фото)
19:59
Исхудавший Билан ужаснул больным видом
19:30
Путин обставил оскандалившегося Малахова
19:30
Под Владимиром школьника раздавило бетонной плитой
19:19
Законодатели совершенствуют межбюджетные отношения
19:16
Замужняя Мамун вскружила голову ярким танцем
19:00
Телеведущая Лариса Вербицкая блеснула на девичнике
18:45
Женщины мечтают об отбеливании ануса
18:28
Москвичей предупредили о серьезном ухудшении погоды
18:01
Молдавия затеяла грязные игры с Россией
18:00
У севшей в лужу Собчак большие проблемы
17:56
Адвокаты "Югры" убеждены в незаконности отзыва лицензии Центробанком
17:44
Как накормить ребенка с плохим аппетитом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова
Оборотистой Цымбалюк-Романовской грозит 10 лет за мошенничество
Зарубина объявила о пропаже дочери от Малинина
Манучаров рыдает из-за скоропостижной смерти молодой жены
Шоу-бизнес

Дочери Марьянова нашли другого отца

Дмитрий Марьянов с женой. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Журналисты связались с бывшим мужем Ксении Бик, вдовы актера Дмитрия Марьянова. Бизнесмен Сергей Коваленко не стал отрицать, что, возможно, является отцом единственного ребенка Ксении.
прочитано 19950 раз

Репортеры утверждают, что первым мужем харьковчанки Ксении Бик был бизнесмен Сергей Коваленко. В сентябре ему исполнилось 43 года. Работники СМИ выяснили, что брак Бик и Коваленко оказался скоротечным: якобы в начале 2008-го они расписались, а в конце года уже оформили развод. Сейчас Коваленко снова женат. У него свой особняк с внушительным парком, наполненным экзотическими растениями и деревьями, бассейн и баня. Коваленко разбогател на заправках, а сейчас еще занимается шоу-рестораном.

ПО ТЕМЕ

Перед смертью Марьянова пичкали опасными препаратами

Вдова Марьянова объявила о важной дате

 Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Сергей не отказался пообщаться с журналистами. "Человеческая память так устроена, что остается в ней только хорошее. Да, я помню брак с Ксенией", – подтвердил бизнесмен. Однако однозначно говорить о том, что именно он является отцом дочери Ксении Анфисы, не может.

"Давайте не будем делать выводов. Остановимся на том, что беременность Ксении протекала во время нашего брака, и я забирал их с Анфисой из роддома. Остальное делал Дима Марьянов. Если Ксения когда-нибудь захочет мне позвонить и скажет, что Анфисе нужна моя материальная поддержка, я, конечно, помогу. Но первый шаг должна сделать Ксения. Роль папы – создать идеальные условия для жизни и развития… Анфиса считала Дмитрия своим отцом. И он был хорошим, заботливым папой. Я скажу так: Анфисе сейчас полезнее быть дочерью покойного Дмитрия Марьянова, чем живого харьковского бизнесмена", – цитирует Сергея Коваленко Eg.RU.

Украинский бизнесмен дал понять, что ждет инициативы от бывшей супруги, но и не исключает, что девочка может быть дочерью Дмитрия Марьянова. "Решение должно исходить от Ксении… Но, согласитесь, Анфиса действительно может быть его дочерью. Я же не находился с Ксенией 24 часа в сутки", – отметил бизнесмен.

Коваленко рассказал, почему расстался с Бик. И опроверг слухи, что якобы бил супругу. "Люди либо совместимы, либо – нет. Ксения – очень яркая личность. И я такой же. У меня не хватило мужественности дать блистать своей жене. Я не сделал того, что ей подарил Марьянов, – независимость и самостоятельность. Моя нынешняя жена тоже очень яркая. Но у нее армянские корни, а у восточных людей в крови покорность. Чего совсем не было в Ксении. В силу возраста мне это не нравилось. Ей – мое давление. Расстались мы по глупости: я хотел, чтобы она взяла мою фамилию, отец Бик был крайне против. Мы крепко поругались с ним. Вот и все!" – объяснил Коваленко.

При этом Сергей назвал решение расстаться "высшим проявлением любви". "Наступив на горло собственного эго, отпустить и искренне пожелать счастья с другим", – заключил бизнесмен.

Автор: Наталья Аряева18 декабря 2017, 12:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

567

комментарии

Политика

Эрдоган может поплатиться за шашни с Путиным
Украинцы подписали Порошенко "смертный приговор"
Возбужденная Украина сдастся России за три минуты
Агрессор Трамп протянул руку России

Шоу-бизнес

Догилева откровенно рассказала о романе со Стояновым
Зарубина объявила о пропаже дочери от Малинина
70-летняя ведущая вышла в свет с молодым кавалером
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова

Проишествия

Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
Мужчина порвал толстую кишку во время утех
Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо
Звезду "Физрука" обвинили в пьяном вождении

Lifestyle

Андрей Мягков неожиданно оценил отказ Первого от "Иронии судьбы"
Что стало с Александрой из "Москва слезам не верит"
Новые "Звездные войны" обскакали Гарри Поттера
Гафту провели вскрытие
Политика

У севшей в лужу Собчак большие проблемы

Президентская кампания светской львицы под угрозой
Шоу-бизнес

Сергея Зверева срочно прооперировали после свадьбы

Стилиста экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес

Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым

Певица и актриса высказалась о сексуальной ориентации ведущего
Шоу-бизнес

Печальная участь Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской

Бывших супругов будут "выжимать до последней капли"

Гороскоп

Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва

Фоторепортажи

Нежное фото Арбениной и Лазарева
Мария Порошина после родов показала фигуру
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса
Замужняя Мамун вскружила голову ярким танцем

Спорт

Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак
Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
Запад продолжил унижать российских паралимпийцев
Скандалиста Кокорина собираются перевоспитывать ремнем

Регионы

Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
Россиянину грозит 15 лет тюрьмы за жестокое убийство супруги
Казнившая и расчленившая отца дагестанка смыла останки в унитаз
Любимая собака Путина возмутила кота
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru