Серов впервые рассказал о внебрачном ребенке

В интервью Лере Кудрявцевой Александр Серов раскрыл свой главный секрет. Он признался, что у него есть внебрачная дочь.

К главному вопросу, который оценивается в миллион рублей, Александр Серов подошел с выигрышем 200 тысяч рублей. Когда Лера Кудрявцева протянула ему заветный конверт, певец смело его раскрыл, внимательно прочитал и немедленно принял решение ответить.

Для начала Серов признался, что это дело "пахнет вульгарностью". Он знаком с поэтессой Валентиной Аришиной с 1988 года. "Человек неординарный, тогда ей было 19 лет, и она совершенно, так сказать, без тормозов влюбилась в мою персону", – сообщил Александр Серов.

Тогда он был совершенно свободен, они пересеклись в одной компании, были выпивши и , по словам артиста, она резко разделась и прыгнула в кровать. Певец был просто потрясен, и не смог сдержаться. Однако в самый ответственный момент он остановился и выплеснулся на живот партнерши.

Валентина не растерялась. Она достала припасенную пробирку и, как выразился Серов, всосала в нее его семя. По признанию Александра, он был потрясен, но отнесся к этому спокойно, решив, что у нее все равно не получится от него зачать.

В следующий раз они встретились, когда ребенку, которого в итоге родила от Серова Аришина, было три-четыре года. Она пришла на него посмотреть на концерте, однако и слова не сказала о том, что у певца есть еще дочь. Лишь спустя еще десять лет Валентина сообщила Александру об Алисе, показала фото.

Серов признался, что почувствовал, что она действительно его кровиночка, поскольку была похожа на него. Однако он дал понять, что за все эти годы ему неинтересно и нет стимула идти первому с ней на контакт. Тем не менее, Серов знает, что сейчас Алисе 29 лет, она работает фотографом, у нее есть свое дело, живет она в Испании, а недавно вышла замуж.

"Я радуюсь, что у меня есть такая дочь", – признался Серов. Он не против сделать ДНК-текст, чтобы убедиться, что девушка на самом деле его дочь, и очень рад, что наконец смог раскрыть эту тайну. По словам Александра, ему стало легче и больше не нужно врать.