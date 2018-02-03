Кудрявцева взволновалась от нежности известного артиста

Лера Кудрявцева поговорила с певцом Александром Серовым и его дочкой Мишель. Чувства родственников оказались такими нежными и трогательными, что телеведущая еле сдержала слезы.

В эфир вышла вторая часть ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", где в кресле игрока сидел прославленный артист Александр Серов. Он рассказал о главной женщине его жизни – 24-летней дочери Мишель. Серов поведал о том, что подарил наследнице дорогую иномарку и собственный бизнес. Теперь Мишель является владелицей салона красоты. А еще девушка получает второе высшее образование.

Что касается личной жизни, то Серов признался, что весьма строг с дочкой. Так, он предпочитает, чтобы она не виделась с матерью, хотя прекрасно понимает, что она все равно с ней встречается, и очень ревностно относится к опозданиям наследницы. К примеру, Александр настаивает, чтобы дочь возвращалась домой в 11 вечера, однако Мишель приходит и в час и в два ночи. Поэтому артисту приходится не спать, а ждать девушку.

Серов резко прокомментировал и романтические отношения наследницы. Он признался, что ему очень нравился ее первый кавалер, и Александр расстроился, когда Мишель с ним рассталась. Следующие "кадры", как выразился сам певец, ему настолько не нравились, что он с ними даже не здоровался.

И даже когда Мишель вышла к Лере и Александру в студию и очень тепло отзывалась об отце, артист откровенно заявил, что был прав, когда пророчил скорый разрыв Мишель с ее следующим мужчиной. От искренности отца девушка даже растерялась. Чтобы сгладить неловкость, Кудрявцева предложила Серову рассказать о его нежных отцовских чувствах.

Певец так трогательно обратился к Мишель, которую ранее называл своими "горем, бедой, радостью, счастьем", что девушка не смогла сдержать слез. Отец и дочь обнялись, а Лера Кудрявцева начала обмахиваться карточкой с вопросами, чтобы самой не заплакать. По всей видимости, нежность Александра Серова очень взволновала телеведущую.