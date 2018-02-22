Интимные записки Питта разрушили брак Энистон

Репортеры выяснили новые данные о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Оказалось, актер нашел интимные записки, которые артистке присылал бывший муж, голливудский красавчик Брэд Питт.

Предстоящий развод Дженнифер Энистон и Джастина Теру обрастает новыми подробностями. Как утверждает Us Weekly, брак голливудских звезд разрушился из-за интимных записок Брэда Питта. Якобы актер присылал Дженнифер сообщения, когда та состояла в браке с Джастином.

Записки носили исключительно нежный, ни на что не намекающий характер. Их содержимое представляло собой одну фразу – например, "Ты прекрасно сегодня выглядишь" или "Я уже соскучился". Энистон хранила послания бывшего мужа дома, и однажды Теру их обнаружил.

Можно только представить, какова была реакция актера. Однако, как утверждают в близком окружении пока еще супругов, Дженнифер умудрилась найти слова, чтобы успокоить взбешенного мужа.

"Джен заверила, что эти записки ничего не значат, но Джастин все равно не был в восторге. После этого на него иногда находило чувство незащищенности, как в тот раз", – рассказал друг звездного семейства. По его словам, Теру подозревал, что жена продолжала получать сообщения от Питта. В итоге нервы артиста не выдержали.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру сделали официальное заявление о разводе несколько дней назад. "Дабы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили объявить о разводе. Это решение, которое мы приняли в конце прошлого года, было взаимным. Мы два лучших друга, которые расстаются как пара, но остаются друзьями. Конечно, мы бы хотели сделать это в частном порядке, но учитывая, что вокруг все равно будут спекулировать и пускать сплетни, решили рассказать обо всем сами. Все, что говорят и пишут о нас без нашего ведома, – неправда. Прежде всего мы хотим сохранить уважение и любовь, которые испытываем друг к другу", – пояснили артисты.