Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон

Анджелина Джоли не осталась в стороне от новости о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Голливудская дива весьма дерзко прокомментировала событие.

Едва появилась информация о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру, как журналисты с ног сбились, чтобы получить комментарий бывшего мужа Джен Брэда Питта (тем более, по слухам, именно из-за него актеры и расстались).

Питт любезно побеседовал с представителями СМИ. Однако он оказался немногословен. Актер заявил, что расставание – тяжелое испытание для любого человека, и предпочел не вдаваться в подробности.

Тогда журналисты бросились к Анджелине Джоли, из-за которой, собственно, и развелись много лет назад Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Сама Джоли отказалась общаться с репортерами, зато куда разговорчивее были люди в ее окружении.

Так, друг голливудской дивы заявил, что Анджелина принципиально не интересуется информацией о жизни знаменитостей, однако неизбежно она узнала о разводе Энистон и Теру. По его словам, актрису никогда не волновала Дженнифер – ни до встречи с Брэдом, ни после. Она всегда считала Энистон "ванильной" и неглубокой, ниже уровнем, чем она.

Публикация от Oficcial Page Of-Kbmood (@kbmood3) Фев 19, 2018 в 7:14 PST

При этом о Джастине Теру Энджи была лучшего мнения. Как передает друг Джоли, актриса назвала его необычным, остроумным и весьма интеллектуальным. Поэтому, мол, она и не удивилась разрыву Дженнифер и Джастина. Она просто не дотягивала до него, привел дерзкие слова Джоли, переданные ее приятелем, сайт Celebrityinsider.org.

Напомним, Дженнифер Энистон и Джастин Теру сделали официальное заявление о разводе несколько дней назад. "Дабы избежать всех дальнейших спекуляций, мы решили объявить о разводе. Это решение, которое мы приняли в конце прошлого года, было взаимным. Мы два лучших друга, которые расстаются как пара, но продолжат оставаться друзьями. Конечно, мы бы хотели сделать это в частном порядке, но учитывая то, что вокруг все равно будут спекулировать и пускать сплетни, мы решили рассказать обо всем сами. Все, что говорят и пишут о нас без нашего ведома, – неправда. Прежде всего мы хотим сохранить уважение и любовь, которые испытываем друг к другу", – заявили артисты.