Почему Яна Троянова боится заниматься сексом

Звезда телесериала "Ольга" Яна Троянова объяснила, почему боится заниматься сексом на сцене. По ее мнению, это мерзко и искусственно.

В недавнем интервью Яна призналась, что на откровенных кадрах ее всегда заменяет дублерша. Таковы условия контракта. Также актриса отметила, что с большей готовностью будет исполнять опасные трюки, чем участвовать в сценах секса, сообщает портал "7 дней.ru".

"Поцелуи в кадре – вообще мерзость, от экрана отворачиваюсь, недоумеваю: "Зачем при людях целуются?" Мнимым сексом заниматься перед камерой тоже не смогу – начну колоться, ржать. Это всегда очень искусственно выглядит", – поделилась Яна.

Ей легче играть по сценариям мужа – Василия Сигарева. Работая с супругом, Трояновой проще понять, что за характер надо показать.



Также актриса отметила, что, готовясь к съемкам в сериалах, часто сталкивалась со сложностями в работе над персонажем. По ее словам, первоначальный вариант сценария позволяет получить только информацию о сюжете, в котором очень сложно уловить характер героя.

Непросто звезде далась роль в сериале "Ольга". Она призналась, что изучала черты характера близких и знакомых ей людей, которыми впоследствии наделяла свою героиню. По словам актрисы, ей удалось разгадать своего персонажа только к концу первого сезона. "Мы вместе с авторами стали дорабатывать Ольгу под меня", – вспоминает о своей работе Яна.

В интервью актриса рассказала о конфликте с режиссером и сценаристом Алексеем Нужным. Троянова заявила, что Алексей доводил ее до истерик, цеплялся к мелочам и устраивал скандалы. Работа не двигалась, и продюсеры приняли решение уволить режиссера.