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Шоу-бизнес

На шоу с Началовой Шепелев неожиданно раскрыл секрет

Юлия Началова и Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/julianachalova
Дмитрий Шепелев разоткровенничался на своем ток-шоу "На самом деле". Телеведущий признался, что и для него, как для любого зрителя, результаты детектора лжи являются полной неожиданностью.
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Новый выпуск скандально известного ток-шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" был посвящен певице Юлии Началовой, которую на днях лишили водительских прав сроком на полтора года.

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Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

В передаче рассматривался недавний инцидент, главной героиней которого стала популярная исполнительница. В декабре прошлого года Юлию Началову задержали на дороге за странное вождение. По предварительным данным, сотрудники ГИБДД заинтересовались элитным автомобилем Lexus, когда увидели, что он движется по несколько необычной траектории. За рулем иномарки оказалась известная певица Юлия Началова.

Алкоголем от исполнительницы не пахло, сообщил Telegram-канал Mash. Тем не менее по неизвестным причинам Началова отказалась проходить медицинское освидетельствование как на месте, так и в кабинете нарколога.

Собственно, на шоу Юлия объяснила, почему отказалась от процедуры. По ее словам, она банально испугалась, когда ее автомобиль окружило семеро людей, причем не все они были в форме, но зато имели при себе автоматы. А еще, как отметила певица, ее смутило то, что портативное устройство было без индивидуальной упаковки, словно им уже кто-то пользовался.

В студии появились Лариса Долина и Родион Газманов, которые поддержали артистку. Они выразили уверенность, что Началова не могла сесть пьяной за руль. В студии несколько раз обсуждалось, что уже на протяжении четырех лет певица борется с серьезным заболеванием суставов и просто не может принимать алкоголь. Об этом же заявил и личный врач исполнительницы, который также отметился перед камерами.

В конце шоу детектор подтвердил слова Началовой, что она не пила перед тем, как сесть за руль. Фанаты артистки зааплодировали. И тут вдруг Дмитрий Шепелев разоткровенничался. Он сказал: "Открою секрет. Я тоже до самого конца передачи не знаю результатов полиграфа". Телеведущий признался, что давно знаком с Юлией Началовой и несказанно рад результатам детектора.

Автор: Наталья Аряева12 февраля 2018, 20:14
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