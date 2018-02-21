Разведенная Макеева рассказала об интимной жизни

Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук стали участниками концерта "О чем говорят мужчины" в Кремле. Правда, гримерки их были в разных концах артистического фойе, а выступления – в разных частях программы, поэтому они не пересекались и, кажется, не общались. Зато корреспондент Dni.Ru с Макеевой поговорил.



"Анастасия, глядя на вас, хочется цитировать Ильфа и Петрова: "К поцелуям зовущая, Вся такая воздушная..." А кто занимается вашим бытом, неужели сами стоите у плиты?" – спросили мы у актрисы и певицы. "Да господь с вами, – рассмеялась Макеева. – Я и дома-то почти не бываю. Сейчас большую часть времени провожу в Санкт-Петербурге, где продюсеры снимают мне квартиру. Я репетирую роль в интересной эротической комедии. Я там не раздеваюсь, как вы, конечно, подумали, просто шутки для взрослых используются".

В Москве Настю дожидаются две собаки и кошка. "У меня есть специальная няня, которая ухаживает за животными в мое отсутствие, выгуливает их и кормит, причем берет она за свои услуги не так много", – пояснила Макеева.

Известная артистка, которая в 2016 году развелась со своим супругом, композитором и певцом Глебом Матвейчуком, уверяет, что нашла утешение в работе, которой теперь отдается с головой. "Никакой личной, а тем более интимной жизни у меня сегодня нет", – откровенно призналась артистка.

Тот развод сильно потряс красавицу Анастасию, и девушка долго была в депрессии и тоске. А потом устроила своеобразный "кастинг" женихов, которые дарили ей шикарные букеты и приглашали на свидания. Однако та история не увенчалась успехом. Но невеста она завидная – богатая, известная да еще и с хорошей жилплощадью. Не так давно звезда купила новую просторную квартиру в хорошем районе Москвы.