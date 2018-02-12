Определены виновные в смерти Марьянова
Центр "Феникс" не имел лицензии и каких-либо законных оснований для оказания медицинских услуг. Действия сотрудников не отвечали требованиям безопасности, решили в СК. Так, в случае с Дмитрием Марьяновым они даже не выяснили, нет ли противопоказаний для введения ему сильнодействующих препаратов, пишет "Утро.ру".
По данным следствия, актер находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября. Марьянову внутримышечно вводили препараты, которые назначаются только по рецепту врача. Дмитрий при этом жаловался на плохое самочувствие. Для госпитализации были все основания, однако актера "лишили своевременной и квалифицированной помощи", передает телеканал "360" со ссылкой на сообщение Следственного комитета.
Как писали Dni.Ru, в конце декабря стали известны результаты химико-гистологической экспертизы тканей тела Дмитрия Марьянова, проведенной СК. Специалисты обнаружили в крови, урине, тканях печени и почек высокое содержание сильнодействующих препаратов – галоперидола и феназепама. По их заключению, эти препараты регулярно вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью.
«Прощай, мой друг…» — Гоша Куценко посвятил песню Дмитрию Марьянову. Музыку сочинил Руслан Лукьянов.https://t.co/zZJ7pQBnCJ#Марьянов #Куценко #Актёр pic.twitter.com/4vhOmvX9YE— Пятый канал Новости (@5tv) 12 декабря 2017 г.
Как и предполагалось, новое уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Максимальный срок наказания по этой статье – до шести лет лишения свободы.
Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно официальной версии, он умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены. Что касается препаратов, которые вводили актеру, то галоперидол – это антипсихотик, который применяется при шизофрении, маниакальных состояниях, бредовых расстройствах и других заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями и психомоторным возбуждением. Это вещество строго противопоказано при токсическом угнетении центральной нервной системы, вызванном алкоголем. Феназепам – сильный транквилизатор, применяемый при невротических, психопатических и психоподобных состояниях.
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