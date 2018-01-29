Ошеломленной Лободе подарили миллион

Певица не ожидала такой любви. Однако осталась довольна своей востребованностью.

Пантера, вертолет и красавец – клип на песню Светланы Лободы "Парень" стал одним из самых дорогих в истории отечественного шоу-бизнеса. В видео, которое потрясает масштабными съемками и невероятными трюками, певица предстала в образе женщины-вамп – страстной и способной на все ради внезапного увлечения.

Локацией для съемок клипа был выбран огромный замок, построенный в стиле готической архитектуры, вместивший в себя и танцпол, и ресторанный зал, и даже площадку для вертолета. Вертолет, к слову, несмотря на неодушевленный статус, внес свои коррективы.

"Из-за нелетной погоды нам пришлось отложить съемки. Весь график в итоге сбился, и самое любопытное, что в выигрыше от этого осталась наша четвероногая героиня – пантера. Ее затянувшаяся аренда обернулась нам в сумму, сопоставимую с бюджетом маленькой страны", – рассказала Dni.Ru Светлана.

За три дня клип собрал 1,8 миллиона просмотров. Лобода призналась, что ошарашена и тронута народной любовью. Стоит заметить, что ее клип "Твои глаза" на канале YouTube преодолел рубеж в 100 миллионов.

Главный герой видео – красавец Назар, модель и по совместительству танцор балета LOBANDA, настолько тепло был принят поклонниками, что не продолжить историю с ним было невозможно. Так парень появился в новом ролике Лободы и обеспечил миллион просмотров.