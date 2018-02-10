Машина Лободы ночью взорвалась от бомбы

Певица сама рассказала о случившемся. Поклонники в восторге.

Светлана Лобода – главный хитмейкер на российской эстраде. Сексуальная киевлянка в минувшем году совершила феноменальный прорыв и завоевала все главные музыкальные награды: "Золотой граммофон", "Муз-ТВ", "Песня года" и "Высшая лига".

Но почивать на лаврах – не в ее правилах. Артистка начала запись альбома, которому, традиционно, предшествует выход сингла. "Вчера ночью случилась первая ласточка", – похвасталась Лобода перед поклонниками фрагментом новой песни "Инстаграм". – "Я буду делиться с вами маленькими фрагментами и мы вместе выберем ту самую песню, которая станет саундтреком вашей весны 2018 года".

Спела ее Лобода в машине ночью – видимо, там ее и настигло вдохновение. Поклонники считают, что это реальная бомба, которая точно порвет все эфиры. "Вот это хит, песня просто бомба, голос у вас потрясающий", "Песня бомба! Хочу, и чем быстрей тем лучше", "Песня бомба!!! Света последние годы приятно радует!!!", – единодушно пишут восторженные поклонники артистки.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Фев 8, 2018 в 11:24 PST

Напомним, что минувшей осенью Dni.Ru писали о романе певицы с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Немец после знакомства c Лободой в Баку на фестивале "Жара" был заинтригован, а блондинка сопроводила историческое фото с ним подписью: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь".