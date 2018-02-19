Группа "На-На" попросила прощения за похабную выходку

Группа "На-На" публично извинилась за видео с голыми ягодицами. Музыканты раскаиваются в содеянном и уверяют, что их неправильно поняли.



Артисты принесли публичные извинения за ролик, в котором они сверкают голыми ягодицами, и уверили фанатов, что не хотели никого оскорбить. "Что касается голых пятых точек… Это видео было сделано для нас, что мы разденемся на морозе и пробежим. И эти пятые точки адресованы только сибирским морозам и ни в коем случае не людям", – цитирует солиста коллектива Владимира Политова радиостанция "Говорит Москва".

Инцидент произошел в поселке Красный Маяк Красноярского края, куда артисты приехали в рамках гастрольного тура. Во время знакомства с местными достопримечательностями кумиры россиянок записали видеоролик, в котором продемонстрировали голые ягодицы.

Особенно музыканты потешались над потертой от времени табличкой, на которой остались только четыре буквы. "Поехали в Соси! Здесь я еще ни разу не был! Наш гастрольный график! Записывайте", – кричат артисты в кадре. Видео было опубликовано в соцсети Политова. Позже певец удалил ролик, но его копии успели распространиться по Сети.

Жителей Красного Маяка возмутила постыдная выходка артистов. Местный депутат Игорь Филипов потребовал от них извинений. "Я считаю данное видео оскорбительным, непристойным и требую публичных извинений данных персонажей", – обратился к общественности народный избранник. Филипов также предложил запретить "На-На" выступать на территории края и посоветовал солистам не выносить свои интимные проблемы на суд общественности.