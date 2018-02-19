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Подруга об изгнанной матери Цымбалюк-Романовской: Талант, чистейшей воды изумруд

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Виталина благодарит родителей за поддержку. Ведь они были с ней в самые драматичные моменты жизни.
прочитано 638 раз

Виталина Цымбалюк-Романовская одним из первых своих приказов на посту генерального директора пристроила на теплые места спешно перевезенных из Киева  родителей. Вокруг этого назначения в театре было много кривотолков. "Когда Джигарханян устроил предыдущую жену, единокровную сестру и пасынка без актерского образования, никто не говорил, что он пристроил родню, – возмущалась тогдашний пресс-секретарь театра Наталия Корнеева. – А уж о Виталине такого тем более сказать нельзя. Ее мать – профессионал высочайшего уровня, который может при минимальном бюджете сделать роскошные костюмы. На посту заведующей пошивочным цехом – она на своем месте, как и отец-инженер, благодаря которому у театра появилась Малая сцена".

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Вернувшийся к власти Армен Джигарханян не захотел больше видеть тестя и тещу: главного инженера Виктора Цымбалюка и начальницу швейного цеха Лидию Цымбалюк. По распоряжению актера из учреждения культуры их вытолкали взашей. Лидия Ивановна чуть не плакала: "В театр меня сейчас, скорее всего, не пустят, хотя у меня там остались вещи! Не знаю, что там происходит. О спасении брака дочери даже не знаю, что сказать. Мы последние две недели пребываем в шоке!"

Говорят, после такого поворота событий с ней случилась истерика. Мать Виталины Цымбалюк-Романовской никак не ожидала подлого удара от престарелого зятя, в котором души не чаяла. Андрей Малахов, знакомый с Лидией Цымбалюк, уверял: "Больше всего сложившаяся ситуация огорчает тещу артиста. Столько лет помогала зятю по работе, варила его любимый клюквенный компот, а он так очернил ее дочь, с которой прожил 16 лет..."

"Ваша мама – большой талант, чистейшей воды изумруд!" – написала на странице Цымбалюк-Романовской ее ближайшая подруга. "Ваши родители – достойные, хорошие люди, если воспитали такую дочь. Другими людьми движет, к сожалению, власть денег, и они не могут понять человека, который любовь ставит превыше всего, они измеряют заботу о ближнем в денежном эквиваленте", – вторит другая приятельница. Молодая пианистка согласна с этим. "Мне повезло с родителями и с образованием. Я все-таки осталась самодостаточной и многое могу без бывшего мужа осуществить – и я это делала!!! От этого столько завистников", – уверена Виталина. 

Автор: Иван Губкин19 февраля 2018, 13:45
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