82-летний Джигарханян заявил о рождении долгожданного ребенка

Актер надеется, что беременность не закончится трагедией. А малыша он видит "хорошим, славным, голубоглазым".

После громкого скандала, истории с таинственным исчезновением и болезнью Армен Джигарханян вернулся в театр. Он занят репетициями спектакля "Мольер". "Это великая пьеса Булгакова! И мы его хотим поставить! Я там играл, в театре "Ленком" еще, поэтому это для меня великая литература, не хуже Шекспира!" – пояснил Джигарханян.

Будущую премьеру он сравнивает с рождением ребенка. "Рождение спектакля – очень трудный процесс, и бывает так, что он кончается трагедией, – пояснил артист. – Никто не знает. Когда родится ребенок – хороший, славный, голубоглазый, – тогда и посмотрим".

Рассказал Джигарханян и о состоянии здоровья, о котором в последнее время много говорили. "Чувствую я себя нормально, но это вопрос очень сложный, ведь мне 80 лет (82. – Прим. ред.), – признался актер. – Так что "нормально" я говорю с некоторыми оговорками. У меня очень хорошие врачи, они следят за мной".

Что касается бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, то он сделал серьезные выводы. "Я понял, что доверять нужно только себе – своей энергетике, своим чувствам. А дальше твоя жизнь подскажет. Хотя случаются трагические ошибки", – цитирует Джигарханяна телеканал "Москва 24".

Напомним, что в отношении оборотистой киевской пианистки возбуждено несколько уголовных дел, она находится под подпиской о невыезде. Адвокаты Джигарханяна намерены получить от Цымбалюк-Романовской деньги, которые та якобы сняла со счетов актера, и вернуть ему недвижимость, которую, как говорит, купила на свои личные сбережения. Против экс-жены артиста дала показания ее бывшая товарка Элина Мазур.