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Цымбалюк-Романовскую призвали оставить Джигарханяна живым

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Первый канал показал очередной выпуск ток-шоу "Пусть говорят", посвященный скандалу вокруг Армена Джигарханяна и  Виталины Цымбалюк-Романовской. Актриса Вера Сотникова призвала пианистку оставить легендарного актера живым "для нас".
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Состоялся второй эфир передачи "Пусть говорят". На диванах сидели все те же: мать Виталины Цымбалюк-Романовской Лидия Ивановна, сама пианистка и приемный сын Армена Джигарханяна Степан. Виталина, лучезарно улыбаясь, отбивала все нападки гостей в студии, среди которых особенно выделялась Катя Гордон.

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Лидия Ивановна помалкивала, Степан изредка вставлял язвительные реплики в адрес бывшей жены отца. Актер Александр Пашутин назвал Цымбалюк-Романовскую плохой актрисой, а психиатр-нарколог, проанализировав ее поведение, заявил, что Виталина скрывает за улыбкой и смехом напряжение и неуверенность.

Пытаясь перекричать шум в студии, актриса Вера Сотникова обратилась к Цымбалюк-Романовской. Артистка попросила пианистку прекратить этот скандал, завершить все судебные разбирательства и, главное, оставить Армена Джигарханяна живым "для нас".

В студии появилась и адвокат Виталины Лариса Широкова. Защитница Цымбалюк-Романовской сообщила, что готовятся к подаче в суд 14 исков, которые призовут к ответу тех, кто обвинял Виталину в мошенничестве и прочих грехах. Однако, отметила Широкова, Цымбалюк-Романовская категорически против того, чтобы подать в суд на Армена Джигарханяна. "Да, я не хочу судиться с Арменом Борисовичем", – подчеркнула Виталина, сделав тем самым важное заявление в студии Первого канала.

В конце ведущий Дмитрий Борисов призвал Виталину Цымбалюк-Романовскую прекратить все дрязги и заключить с бывшим мужем мир. По его мнению, в этом могут помочь общие друзья пианистки и легендарного актера. Однако кого именно имел в виду Борисов, он не сказал.

Автор: Наталья Аряева14 февраля 2018, 21:21
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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