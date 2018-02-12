Кудрявцеву с обгрызенными ногтями обозвали "старой тумбочкой"

Поклонники обсуждают вид 46-летней телеведущей. Злопыхатели и завистники не преминули бросить в нее камень.

Сергей Лазарев сегодня нарасхват – готовится к премьере собственного шоу в апреле, сидит в жюри шоу "Ты супер!" на НТВ, участвует в сборных концертах. Вместе с Лерой Кудрявцевой он провел выездную версию концерта "Песня года" в немецком Дюссельдорфе. Когда-то они на камеру играли в любовь, говорили о свадьбе и детях, а теперь просто дружат и часто совместно работают.

Лазареву и Кудрявцевой удается отлично ладить, несмотря на приличную разницу в возрасте. Ему – 34 года, ей – 46. И это только по официальным данным. По слухам, Лере сильно за 50, просто она в свое время якобы подправила метрику. Леру даже не обижает, что Сережа показывает ее не всегда в приглядном виде.

Например, на странице в Instagram он пристыдил Леру – рассказал почти 2,6 миллиона подписчиков о том, что Кудрявцева от волнения грызет ногти перед тем, как выйти на сцену в ходе масштабных концертов. Она очень ответственно подходит ко всему, за что берется, вот и переживает.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Фев 10, 2018 в 4:45 PST

Впрочем, не столько обгрызенные ногти шокировали фанатов (Лазарев, к слову, запись вскоре удалил), сколько общий облик Леры: "Что-то Кудрявцева на тумбочку старую стала смахивать", "Не надо фото с ней, мне не нравится эта страшная Лера!" Впрочем, нападки на Кудрявцеву кажутся безосновательными – она много работает, считается одной из самых стильных и востребованных персон на отечественном телевидении, держит себя в форме и никогда не расслабляется.